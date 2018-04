Raiffeisenbank Lieserhofen wieder Ziel von Räubern

27.04.2018, 12:00 Uhr

Unbekannte versuchten in der Nacht Bankomat aufzubrechen.

Täter über alle Berge

SEEBODEN (ven). Die Raiffeisenbank in Lieserhofen ist nach wie vor ein beliebtes Ziel von Bankräubern. Laut stellvertretendem Bezirkspolizeikommandanten Hannes Micheler haben unbekannte Täter zwischen drei und vier Uhr nachts versucht, den Bankomat aufzubrechen.Die Tat misslang, eine Angestellte bemerkte in der Früh den Einbruchsversuch. Die Täter sind über alle Berge, auch der Alarm sei nicht ausgelöst worden.Laut Micheler sind derzeit Ermittler sowie Spurensicherer des Landeskriminalamtes vor Ort.

Wiederholt Lieserhofen

Wie bereits berichtet , sind gerade Raiffeisenbanken in ländlichen Gebieten beliebte Ziele von Einbrechern und Bankräubern.Im August 2016 war die Filiale in Dellach im Drautal dran, im Dezember 2017 Lieserhofen, im Feber 2017 schlugen die Täter gleich zwei Mal zu - einmal in Molzbichl und einmal in Döbriach. Auffallend dabei ist, dass es sich stets um Filialen der Raiffeisenbank handelt. Am 1. Juli 2017 war wieder Lieserhofen an der Reihe, ein halbes Jahr davor bedrohte ein maskierter Räuber dort die Angestellte auf Herausgabe von Bargeld und flüchtete damit.