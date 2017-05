Rangersdorf ist nun Gesunde Gemeinde

09.05.2017, 14:07 Uhr

Bewegung, Natur und das Miteinander sind Säulen der Projekte im Ort.

Grüne Tafel mit Herz

RANGERSDORF (ven). Mit den drei Kernbereichen "Bewegung und Sport", "Natur und Körper" sowie das "Miteinander", auf die sich die Projekte in Rangersdorf beziehen, wurde der Ort nun zur "Gesunden Gemeinde". Arbeitskreisleiter Hannes Amon setzt sich aktiv dafür ein.2014 hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, Gesunde Gemeinde zu werden. „Ich danke allen Verantwortlichen und dem Arbeitskreis für ihren unermüdlichen Einsatz, gesundheitsfördernde Angebote für die Bürger von Rangersdorf bereitzustellen“, sagte Beate Prettner und überreichte Bürgermeister Franz Zlöbl und Arbeitskreisleiter Amon Hannes die grüne Tafel mit Herz.

Bestimmte Kriterien

40 Maßnahmen

Auftrag zu Fortsetzung

Derzeitige Veranstaltungen

Die bisherigen Projekte und Veranstaltungen im Detail:

Um die begehrte Auszeichnung an den Ortseinfahrten platzieren zu dürfen, müssen die „Gesunden Gemeinden“ bestimmte Kriterien erfüllen. Dazu zählt der fix installierte Arbeitskreis, in dem Maßnahmen für die Bevölkerung ausgearbeitet werden. Zudem muss die Gemeinde bereits drei Jahre in der Gesundheitsförderung aktiv sein und laufend Angebote bereitstellen sowie die durchgeführten Projekte zum Thema Gesundheit dokumentieren und evaluieren. In der „Gesunden Gemeinde“ Rangersdorf wurden bereits zahlreiche Aktivitäten umgesetzt und außerdem beteiligt sich die Gemeinde an den Projekten „Gesunde Familie“ und „Gesunder Verein“."Insgesamt wurden über 40 Maßnahmen zu diesen Themen gesetzt. Daraus ergab sich eine Gesamtzahl von 166 Tagen (in den letzten 3 Jahren) an denen irgendeine Veranstaltung von der Gesunden Gemeine stattfand. Das ist im Schnitt circa eine Veranstaltung pro Woche", so Amon stolz. Als er mit seiner Ausbildung in Graz fertig wurde und wieder nach Rangersdorf zog, wurde ihm klar, dass er sich hier engagieren möchte.Bisher wurden circa 10.000 Euro von der Gemeinde und fast ebenso viel vom Gesundheitsland Kärnten investiert. "Dabei darf man jedoch nicht außer acht lassen, dass ein guter Teil durch Einnahmen bei den Veranstaltungen wieder zurückgekommen ist und manche Veranstaltungen sogar kostenneutral sind." Amon sieht die Auszeichnung als Anerkennung der vielen Arbeit und "als Auftrag, diese fortzusetzen." Amon möchte auch den Mitgliedern des Arbeitskreises danken, denn eine Gesunde Gemeinde könne nur als Gemeinschaft funktionieren, "und er Arbeitskreis zeigt, was man als solche erreichen kann." Jeder könne und solle hier auch mitarbeiten und "Vorschläge von außerhalb sind sehr erwünscht", ergänzt Amon.Momentan findet jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr der „treffpunkt: TANZ – Tanzen ab der Lebensmitte“ mit Tanzleiterin Helga Reiter statt.Am 12. Mai kann man sich mit der Kräuter- und Grüne Kosmetik Pädagogin Heidi Gößnitzer auf eine Kräuterwanderung begeben und anschließend Smoothies, Birkenmassageöl sowie Tinkturen zubereiten.Der Zehnerblock „Langsam Lauftreff“ beginnt am 15. Mai um 18.30 Uhr immer montags und mittwochs, mit Treffpunkt beim Mitterling.Gemeinsam Laufen für die Gesundheit/VortragLangsam LauftreffNordic WalkingWirbelsäulengymnastikAn der Seite der Toten/VortragOster-Reindling Backen für Kinder ab 6Warum PermakulturLangsam LauftreffBewegung und Spiel für KinderFit und Gesund am NachmittagNordic WalkingKursreihe NaturerlebnistageLangsam LaufenWirbelsäulengymnastikVortrag "Wie fördere ich mein Kind am bestenFolgeworkshop "Wie fördere ich mein Kind….Kräuterbonbons herstellen, 2 SchulklasseFit und Gesund, Bewegung im KindergartenWirbelsäulengymnastikNaturkosmetik, 2 WorkshopsVortrag "Gesunde Knochen" Osteoporose"Langsam Lauftreff", Gemeinsam Laufen"Wildkräuter in aller Munde""Krisenintervention", VortragSonnenkosmetik selbst herstellenNatur-Erlebnistage für Kinder von 6-10 JahrenWirbelsäulengymnastikSuppenwürze aus Wurzelwerk und KräuternNeue Autorität im AlltagErste Hilfe für die SeeleNeue Autorität in der Praxis/2 StammtischeHomöopathie für KinderNeue Autorität in der Praxis/2 StammtischeDemenz für AnfängerWirbelsäulengymnastikNeue Autorität in der Praxis/5 StammtischeVitaminreiche Delikatessen aus der NaturGesund durch's FrühjahrLangsam LaufenGesundheitstag