28.04.2017, 11:26 Uhr

Unter dem Motto "Abflug mit dem Abfall" wurde in Oberdrauburg eine Flurreinigung veranstaltet.

Appell der Helfer

OBERDRAUBURG. Gleich sieben Gruppen schwärmten bei der Oberdrauburger Flurreinigungsaktion aus, um in Oberdrauburg, Waidach, Ötting, Flaschberg, Pirkach und Zwickenberg aufzuräumen.Auch heuer landete wieder eine Menge Unrat in den Abfallsäcken. Der Appell aller fleißigen Helfer, die von Bürgermeister Stefan Brandstätter im Anschluss auf eine gemeinsame Jause eingeladen waren: „Abfall hat in der Natur nichts verloren. Die richtige Entsorgung sollte heutzutage eine Selbstverständlichkeit sein.“