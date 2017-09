REISEN MIT BETREUUNG

30.09.2017, 20:56 Uhr

Dem Alltag entfliehen, in geselliger Runde den Adventzauber erleben und einen Urlaubstag genießen. Manche Menschen möchten gerne reisen, aber ihre körperlichen Beschwerden und die Furcht, im Notfall alleine gelassen zu sein, schreckt sie davor zurück.Vom ersten Moment der Reise an ist mit dem Team des Betreuten Reisens Wohlfühlzeit garantiert. Wer mit dem Roten Kreuz auf Reisen geht, hat ein Netz der Sicherheit und Hilfe im Hintergrund, das er nutzt, wenn er es benötigt. „Unsere Reisegäste sind körperlich eingeschränkt oder fühlen sich alleine nicht mehr sicher genug und werden von professionellen Reisebegleitern des Roten Kreuzes durchgehend betreut“, erzählt Friedrich Linko, der Bezirkskoordinator des Roten Kreuzes Spittal.Nächstes Reiseziel: Der Adventmarkt in LaibachAuf dem Programm stehen der Besuch des Adventmarktes, das Mittagessen in der Innenstadt und eine Schiffsfahrt auf der Ljubljanica mit Glühwein und einer Potica.Die Fahrt erfolgt mit einem rollstuhlgerechten und mit Hebebühne ausgerüsteten Komfortreisebus.Für die Betreuung durch eine Rettungssanitäterin, bzw. diplomierte Krankenschwester und Pflegerinnen des Roten Kreuzes ist gesorgt.Termin: Mittwoch, 13. Dezember 2017Treffpunkt ist auf dem Parkplatz beim Roten Kreuz Bezirksstelle neu.Preis: € 152, bei Wunsch: Stornoschutzversicherung € 29 pro PersonNähere InformationFür Auskünfte steht Ihnen gerne Hr. Friedrich Linko von der Bezirksstelle Spittal unter der Tel.Nr. 0676 4127675 zur Verfügung.