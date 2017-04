Schulen setzen sich für Herbstferien ein

25.04.2017, 18:00 Uhr

Die Neue Mittelschule Lurnfeld und die Volksschule Steinfeld sprechen sich für Herbstferien aus.



Herbstferien geplant

STEINFELD/LURNFELD (aju). Nach Diskussionen um Herbstferien in der Politik schalten sich nun auch die Schulen ein. In der Neuen Mittelschule Lurnfeld laufen im Moment Umfragen, ob Herbstferien erwünscht sind. Die Volksschule Steinfeld hingegen hat schon seit Jahren eine Woche Herbstferien.Im Plan der NMS Lurnfeld wäre es, die Sommerferien um eine Woche zu verkürzen, also im September eine Woche früher mit dem Unterricht zu beginnen und dafür im Herbst eine Woche Ferien einzuplanen. Dazu müssten dann auch nicht die schulautonomen Tage verwendet werden. "Für die Kinder wäre es einerseits eine wichtige Phase der Erholung, andererseits eine Möglichkeit eventuelle schulische Defizite aufzuholen", sagt Direktorin Klaudia Maier.Zudem sei vor allem die Resonanz der Eltern durchaus positiv, was diesen Vorschlag angeht. "Eltern kommen zu uns uns erklären, dass die Kinder oft in den letzten Wochen der Sommerferien schon nicht mehr wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Da wäre eine Woche im Herbst zusätzlich pädagogisch wertvoll", so Maier. Organisatorisch hingegen sei das schon aufwändiger. Denn neben Genehmigungen von offiziellen Stellen und dem Land müsse auch mit den Transportunternehmen Rücksprache gehalten werden. "Daher gehe ich davon aus, dass die Einführung der Herbstferien noch dauern wird. Wir bleiben aber auf alle Fälle dran", so Maier.

Zusätzliche Ferienwoche

Die Volksschule Steinfeld hingegen führt heuer schon das sechste Jahr Herbstferien durch. Auch hier beginnt die Schule eine Woche früher und es werden keine schulautonomen Tage benötigt. "Durch Zufall hatten wir ein Jahr, wo wir mit wenigen autonomen Tagen eine eine ganze Ferienwoche im Herbst einplanen konnten. Dort haben wir gemerkt, dass das den Kindern besonders gut tut", sagt Anita Hartlieb, Direktorin der EVS Steinfeld. Nachweislich sei der Speicher im Gehirn bei Kindern nach sechs bis acht Wochen belegt und sie würden eine Ruhephase brauchen. "Von Kollegen und Eltern habe ich die Rückmeldung bekommen, dass die Kinder ausgepowert sind und dem wollen wir vorbeugen. Es liegt uns vor allem etwas am Wohl der Kinder", so Hartlieb. Trotzdem verstehe sie aber auch, wenn einige Eltern, vor allem die, die ihre anderen Kinder in anderen Schulen haben, nicht für die Herbstferien sind. "Das ist auch der Hauptgrund für diejenigen, die Herbstferien ablehnen. Trotzdem ist aber die Mehrheit der Eltern, also über 80 Prozent, bei uns dafür und jedes Jahr bekommen wir, zur Freude aller, wieder eine Genehmigung für unser Modell", sagt Hartlieb.