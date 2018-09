Seeboden eröffnet neuartige E-Tankstellen

12.09.2018, 17:21 Uhr

Im Seezentrum entstanden großzügige Ladepunkte für E-Autos und E-Bikes. Die Gemeinde will damit Vorreiter in Kärnten werden.

Immer mehr Zuspruch

SEEBODEN (ven). Um für die Zukunft in Sachen Elektromobilität gerüstet zu sein, eröffnete die Gemeinde Seeboden mit Franz Aschbacher und Franz Guggenberger nun eine große Elektrotankstelle. Vier E-Autos und acht E-Bikes können nun gleichzeitig umweltfreundlich mit Strom aus Kärntner Erzeugung betankt werden.Drei Parkplätze mit drei Metern Breite, ein behindertengerechter mit 3,5 Metern und acht Ladestationen mit Absperrmöglichkeiten für E-Biker stehen nun nach sechsmonatiger Umsetzungsphase von Idee bis zur Fertigstellung zur Verfügung. "Für das Tanken hier ist auch zu bezahlen, das ist auch in Ordnung so, denn es werden immer mehr Menschen, die auf Elektromobilität umsteigen", so Bürgermeister Wolfgang Klinar. Zugute kommen soll der Tankstelle auch die umliegende Gastronomie, in der die Wartezeit entsprechend kulinarisch verkürzt werden könne.

Kärntner Firmen

Einheimischen-Tarif

Bezahl-Terminal

Franz Aschbacher aus Rennweg, Betreiber von Bioheizwerken (Astra), investierte rund 100.000 Euro in die Anlage, für die die Gemeinde Grund und Boden zur Verfügung stellte. Franz Guggenberger (AAE Kötschach-Mauthen) baute die Anlage, die auch für mehrere derzeit übliche Anschlussarten der Elektrofahrzeuge geeignet ist. Beliefert wird die Anlage mit Ökostrom der AAE Naturstrom Vertrieb GmbH aus Kötschach-Mauthen."Mit dieser Ladeinfrastruktur ist die Gemeinde sicherlich Vorreiter in Kärnten", so Aschbacher, der nur von einer weiteren Schnelllade-Station, wie sie auch hier vorhanden ist, in Flattach berichtet.Georg Oberzaucher, Manager der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Millstätter See, gratulierte der Gemeindeführung und den Betreibern für die schnelle Umsetzung "in dieser guten Qualität und Dimension." Nun wartet man, bis die Tankstelle "anläuft", es sei auch angedacht, einen eventuell günstigeren Einheimischen-Tarif mittels der Seebodner Bürgerkarte anzubieten.Die Bezahlung (rund 35 Cent pro KW) erfolgt mit allen gängigen Kredit- und Bankomatkarten an einem eigenen Terminal, eine Registrierung ist nicht erforderlich. Es gibt Lademöglichkeiten für E-Autos von 42 kW Wechselstrom bis 50 kW Gleichstrom, drei von fünf Ladepunkten verfügen über ein eigenes Ladekabel.