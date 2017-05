Selbstbedienung am Bauernhof füllt Marktlücke

04.05.2017, 10:41 Uhr

Mit einem Selbstbedienungshäuschen und Produkten aus der Region bietet Familie Unterlerchner flexibles Einkaufen rund um die Uhr.

Flexible Öffnungszeiten

SEEBODEN (ven). In Kötzing gibt es glückliche Hühner, deren Eier man nun auch 24 Stunden am Tag beziehen kann. "Freilandeier Hansbauer" von Familie Hans und Heidi Unterlerchner füllen mit ihrem Selbstbedienungshäuschen am Hof eine Marktlücke."Wir verkaufen unsere Eier zuhause, aber wir haben gemerkt, dass sich die Menschen oft mit vorgegebenen Öffnungszeiten schwer tun. Und Eier kann man ja schließlich immer brauchen", so Unterlerchner zur WOCHE. Das Selbstbedienungshäuschen war von Anfang an geplant. "Die meisten schaffen es zum Beispiel freitags auch nicht auf den Landmarkt in Seeboden. Wenn nun jemand Sonntagfrüh zum Frühstück frische Eier haben möchte, sind diese jederzeit in unserem Häuschen verfügbar."

Eigene Produkte

Bezahlung Vertrauenssache

Flexibilität

Seine Kunden können so nun flexibel einkaufen, das Häuschen ist rund um die Uhr geöffnet. Neben den Eiern seiner 750 Hennen verkauft die Familie auch noch selbstgemachte Eierteigwaren, Kräutersalz sowie Honig aus dem Liesertal. Saisonal gibt es dazu auch noch Gemüse wie Kartoffeln aus eigenem Anbau. "Andere Lebensmittel wie Speck, Brot, vakuumierte Kasnudel, Fleischnudel oder auch Erdäpfelnudel sind auf Vorbestellung verfügbar", so Unterlerchner. Derzeit überlegt er auch, sein Angebot durch Frischmilch in Mehrwegliterflaschen von Bauern aus der Umgebung zu erweitern.Bei der Bezahlung vertraut Unterlerchner auf seine Kunden, denn er oder seine Frau sind dabei ja nicht anwesend oder immer zuhause. Das Geld solle im Häuschen hinterlegt werden. "Wir haben tolle Kunden und ich bin davon überzeugt, dass diese Methode, die auf Vertrauen basiert, funktionieren wird." Es könne sich auch jeder, der Interesse habe, den Betrieb ansehen, "und sehen, wo die Produkte herkommen."Aufgefallen sei ihm dieses Verkaufskonzept in Unterkärnten. "Ansonsten gibt es höchstens Automaten, aber das ist auch nicht das Wahre." Als Direktvermarkter müsse man eben auch flexibel sein und auf seine Kunden eingehen.