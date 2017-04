Sie haben sich dem Modellbau verschrieben

26.04.2017, 16:26 Uhr

Die RC Lords of Dirt haben eine eigene Rennbahn gebaut um ihrem Hobby zu frönen: dem Modellbau.

SACHSENBURG (aju). Angefangen hat alles mit dem gemeinsamen Hobby: dem Modellbau. Damals trafen sich die heutigen Vereinsmitglieder noch an der nahegelegenen Schottergrube. Das Interesse wuchs jedoch so schnell, dass man sich 2012 dann entschloss einen eigenen Verein zu gründen. So entstand unter Obmann Erich Hopfgartner der RC Lords of Dirt. Heute hat der Verein seine eigene Rennstrecke und ist zu einer Bereicherung des Vereinslebens in der Gemeinde geworden.

Holpriger Anfang

Steigendes Interesse

Schnuppertage

Eigene Rennstrecke

Aktuell besteht der Verein aus 15 aktiven Mitgliedern aus unterschiedlichen Ortschaften bis hinunter nach Villach. "Durch das rasch wachsende Interesse haben wir bald beschlossen eine eigene Rennstrecke für unser Hobby zu errichten. Der Start gestaltete sich allerdings recht holprig, einerseits fehlte es am passenden Grundstück, und andererseits an den zahlreichen Genehmigungen", erzählt Hopfgartner. Immer wieder kam dem Verein etwas dazwischen, bis schließlich auf Initiative von Hopfgartner und nach zahlreichen Besuchen beim Bürgermeister und der Bezirkshauptmannschaft alle Genehmigungen da waren. Im Mai 2012 konnte dann mit dem Bau begonnen werden."Im ersten Jahr haben wir dann schon einiges geschafft, und auch die Anzahl der Mitglieder sowie das Interesse im Ort an unserem Hobby ist in dem Zeitraum gestiegen", erzählt Hopfgartner. Bald darauf hat der Verein dann auch ein Vereinshaus gebaut, das 2013 mit einem zwölf Meter langen, drei Meter breiten und 3,50 Meter hohen Fahrerstand erweitert werden konnte. "Als die Arbeiten am Fahrerstand fertig gestellt waren, mussten wir noch unsere alte Holz-Brücke durch eine stabilere Eisen-Konstruktion erneuern, damit wir bei unserer ersten offiziellen Veranstaltung unsere bisher erreichten Arbeitsziele mit Stolz präsentieren konnten", sagt Hopfgartner.Seit zwei Jahren können durch die Anschaffung einer professionellen Zeitmessanlage auch offizielle Rennen in Obergottesfeld ausgetragen werden. So findet heuer einer von fünf Läufen der Kärntner Meisterschaft am Gelände des RC Lords of Dirt statt. RC steht dabei für Radio Control und heißt nichts anderes als ferngesteuert. "Bei uns kann auch jeder Mitglied werden und junge Einsteiger werden durch die Erfahrung der Mitglieder unterstützt", sagt Hopfgartner. Auch gibt es die Möglichkeit, nach vorheriger Absprache mit dem Verein, einen Schnuppertag auf der Bahn zu verbringen um kurz in die Welt des Rennsports einzutauchen. "Die Erfahrung zeigt uns, dass Alter keine Rolle spielt", sagt Hopfgartner. Das zeigt der Verein auch regelmäßig bei seinen eigenen Veranstaltungen oder bei Gastauftritten an anderen Events. Denn hier begeistert die Truppe mit ihren Buggys, Drohnen und Hubschraubern jedes Mal Jung und Alt.Mittlerweile reicht die hauseigene Rennstrecke des Vereins über 376 Meter und ist hauptsächlich für 1:8 Buggys gestaltet:"Jedoch werden auf dem 3.000 Quadratmeter großen Vereinsgelände neben Buggys auch andere Modelle wie Crawler, Monster Truck, Hubschrauber und Drohnen bewegt", so Hopfgartner.