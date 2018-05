Stadtkapelle geht die Puste aus

01.05.2018, 19:00 Uhr

Für das vor einem Jahren gegründete Projektorchester wird dringend Nachwuchs gesucht.

SPITTAL. Der Stadtkapelle geht so langsam die Puste aus. Der Mitgliederbestand von derzeit 66 sinkt stetig. Um den Aderlass in der traditionsreichen, bereits 1880 gegründeten Institution abzufangen, hat der junge Kapellmeister Matej Dzido vor einem Jahr das Projektorchester gegründet, das erst kürzlich sein Debüt mit einem Beitrag während des Frühjahrskonzertes gegeben hatte.Unter der Leitung von Christian Ebner, der vor sechs Jahren den Taktstock niedergelegt hatte, hatte es 25 Jahre lang ein Jugendblasorchester gegeben, das sich dann in der Zeit von Rudi Truskaller aufgelöst hatte. Somit stand Dzido zu Beginn seiner Leitung ohne Nachwuchsband da. Der 25-Jährige: "Ohne Jugendblaskapelle wird es keinen Nachwuchs, in zehn Jahren keine Stadtkapelle mehr geben."

Sportvereine sind Konkurrenz



Zu wenige Musikschulschüler



Nur: Warum tut sich die Stadtkapelle so schwer, Nachwuchsmusiker zu rekrutieren? Jugendreferent Johannes Köster (21), der zugleich Stabführer ist, und seine Stellvertreterin Anja Egger (26) führen dies zuförderst auf das zu große Freizeitangebot zurück. Die meisten musizierenden Heranwachsenden besuchen zwar die Musikschule, daneben - oder anschließend - einen Sportverein.Bei den beiden Jugendreferenten fiel schon recht früh die eindeutige Entscheidung für die Stadtkapelle. Anja hatte sich noch in der Volksschule als Achtjährige für das Ensemble entschieden, weil ihr das Musizieren schon immer gefallen habe und nicht zuletzt auch deshalb, weil viele Verwandte der Stadtkapelle angehören. Und "Jonny" entschied sich mit 14 zugunsten der Stadtkapelle, gegen einen Sportberein. Beide betonen, die Entscheidung sei ihnen auch deshalb erleichtert worden, weil ihre Mütter nicht zur Arbeit gingen, sie zu Proben bringen konnten.Jüngstes Mitglied im Projektorchester ist der elfjährige Saxophonist Clemens Aschenwald, das älteste die 31-jährige Michaela Michelitsch. Die Schwägerin vom Kapellmeister der TK Molzbichl, Christoph Michelitsch, wo ihr Ehemann Schlagzeug spielt, ist deshalb zur "Nachwuchsband" gestoßen, weil eine Saxophonistin gefehlt hatte. Sie hatte bereits vor 15 Jahren bei der Stadtkapelle als Marketenderin angeheuert, seit fünf Jahren ist sie als Musikerin dabei.Den Hauptgrund dafür, dass der Musiknachwuchs in Spittal ausbleibt, sehen einige Mitglieder der Stadtkapelle aber darin, dass Musikschuldirektor Hans Brunner den Nachwuchs für das von ihm geleitete Jugendblasorchester der TK Molzbichl abwirbt. Diesen Vorwurf weist Brunner lachend weit von sich: "Es ist doch so, dass von 40 Musikschülern gerade mal zwei aus Spittal-Stadt kommen, 90 Prozent aus Molzbichl." Außerdem sei es schwierig, Jugendliche für die Blasmusik zu gewinnen - Gitarre oder Geige finde zurzeit mehr Anklang. Der erfahrene Pädagoge Brunner rät den Verantwortlichen der Stadtkapelle, schon in Kindergarten und Volksschule auf sich aufmerksam zu machen.Jeder Nachwuchsmusiker bis etwa 19 Jahren, der schon zwei, drei Jahre die Musikschule besucht und das Bronzene Abzeichen erreicht hat, ist herzlich willkommen. Geprobt wird einmal wöchentlich. Wer dazustoßen möchte, meldet sich beim Jugendreferenten: johannes.koestner@gmx.net oder unter 0650/9975 724."Hörproben" liefern die jungen Musiker mit der Stadtkapelle in den nächsten Wochen am 31. Mai zur Fronleichnahmsprozessuin in Spittal, Samstag, 09. Juni, beim Bezirksmusikertreffen in Sachsenburg, am Sonntag, 24. Juni, beim Pfarrfest auf der Kolpingwiese oder am Freitag, 29. Juni, beim Candlelight-Konzert auf dem Burgplatz.