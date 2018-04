Tödlicher Forstunfall in Malta

27.04.2018, 10:42 Uhr

39-Jähriger beim Baumfällen mit Harvester eingeklemmt.

MALTA. Ein tragischer Unfall mit Todesfolge passierte in einem Wald in Malta. Ein 39-jähriger Unternehmer wurde zwischen einem Baumstamm und seinem Harvester eingeklemmt.Der Mann hob mit dem dem Kranarm des Harvesters eine rund 40 Zentimeter dicke und 25 Meter lange Fichte über die Führerkabine, um den Stamm an einer anderen Stelle abzulegen. Der Baumstamm dürfte sich verklemmt haben, der Mann stand vom Führerstand auf und lehnte sich mit dem Oberkörper aus der Kabine, um nachzusehen. Dabei fiel der Baumstamm zu Boden, der Mann wurde zwischen Stamm und Maschine eingeklemmt. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen.