Viele Sieger beim PorciaLauf

08.05.2017, 15:31 Uhr

Domink Pacher trat für den guten Zweck in die Pedale, Bundesheer zeigte Waffenschau.

Sieger Stefan Linseder

SPITTAL. Bei optimalen Wetterverhältnissen wurde im Herzen von Spittal bereits zum 8. Mal der beliebte PorciaLauf ausgetragen. Insgesamt 209 Laufbegeisterte standen heuer bei den unterschiedlichsten Bewerben am Start.Den Sieg des Hauptlaufs (7,6 Kilometer) holte sich Lokalmatadors Stefan Linseder mit einer Zeit von 25:35 Minuten. Die schnellste Dame war Anna Gollreider (33:18 Minuten).Die Schülerläufe konnten Simon Gasser (U8 und U10), Elias Fuchs (U12 und U14) und Florian Herbst (U16) für sich entscheiden. Sieger des Jugendlaufs (U18) war Philipp Fuchs. Die Altersklassen 60 und 70 gewann Josef Mascher.Der Staffelbewerb mit 13 Viererteams ging dieses Mal an das Team „GigaSport“ mit Daniel Buchacher, Matthias Szöke und Christoph Wastl. Der Durchschnittszeit am nächsten kamen „Die Leos“ mit Christian Solero, Leo Oberhuber und Christian Klammer. Beim Bambinilauf konnten auch die kleinsten Läufer Wettkampfatmosphäre schnuppern und sich eine Medaille holen.

Waffenschau und Spendenübergabe

Für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgten das Bundesheer mit einer Waffenschau und die österreichische Alpenvereinsjugend mit einer Kletterwand. Für den guten Zweck trat Dominik Pacher im Zeichen der Nächstenliebe erneut in die Pedale. Der Erlös wurde im Rahmen der Siegerehrung an das Hilfswerk Spittal übergeben. Die Olympiahelden Alexander Radin und Bernd Egger wurden außerdem geehrt und hielten eine Autogrammstunde.Organisiert und veranstaltet wurde der PorciaLauf wieder vom Heeressportverein Spittal gemeinsam mit dem Spittaler Stadtmarketing.