Weitere Attraktion für Mountainbiker

17.09.2018, 00:28 Uhr

Zwei neue familienfreundliche Downhillstrecken erweitern am Weissensee das Mountainbike-Programm



13 MTB-Strecken

WEISSENSEE (des). Ein "Vorzeigeprojekt" nennt Paco Wrolich, Projektmanagement Rad, von der Kärnten Werbung, die neuen Trails am Weissensee. Mit seinem umfangreichen Angebot gilt mittlerweile der Weissensee als Paradies für Mountainbiker.Schließlich können Gäste und Einheimische auf einer Länge von 150 km auf nunmehr insgesamt 13 Strecken leichte und schwere Parcours absolvieren. Mit den zwei neuen Downhillstrecken im Nahbereich der Bergbahn wurde der drei Kilometer lange MTB-Weissenseetrail ergänzt. Damit wurde ein weiterer Akzent in Richtung Spielplatz der Natur in Kärnten gesetzt.

Förderung

Alle machen mit

Weissensee in ÖW-Spot

Fakten neue Weissensee-Trails

150 000 Euro hat die Gemeinde mit Fördermitteln des Tourismusreferates Kärnten innerhalb der Offensive für See-, Berg- und Radinfrastruktur erhalten. Weitere Unterstützung erbrachten die Gemeinde Weissensee um Bürgermeister Gerhard Koch und Tourismusobfrau Almut Knaller.Innerhalb kurzer Zeit erhielten die Verantwortlichen von den Grundbesitzern die Vertragsunterschriften und dann konnten die Trails angelegt werden. Auf den Zusammenhalt ist Tourismusdirektor Stefan Wunderle stolz. „Wir stärken mit dem Angebot die Frühjahrs- und Herbstsaison, und davon hat hier jeder etwas".Auch die Österreich Werbung setzt auf das Radfahren und startet eine große internationale Marketing-Kampagne mit der Österreich als Rad-Land beworben wird. Der einzige Spot der dafür in Kärnten gedreht wird, entsteht am Weissensee. Das wundert Wunderle nicht: „Der wunderbare Blick auf den See mir seiner karibischen Farbe, lässt selbst Hardcore Mountainbiker innehalten“Kosten: € 150.000 über Tourismusreferat des Landes KärntenBewirtschaftet: Weissensee Bergbahn GmbHBeteiligte Firmen: Benedikt Turner (Shaper) Daniel Tulsa, WinklerbauBauzeit: Mai- Juli 2018Einweihung: 15. September 2018Route 1: Panoramatrail, 3 km für Könner,Route 2: Naggltrail, 4 km, mittelschwerRoute 3. Weissensee-Trail (seit 2016), 3 km Anfänger & KönnerStart: Bergstation Weissensee, entweder mit Bike hochfahren oder mit Sessellift transportierenKosten: Jeweils € 15: Berg- und Talfahrt inkl. RadtransportInsgesamt: 13 MTB-TrailsStreckenlänge: 160 km am WeissenseeWeiterführend: 650 km bis zur Adria