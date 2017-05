Werden Sie Ganz Ohr!

Sie haben Freude an Büchern und sind gerne mit Menschen in Kontakt? Sie möchten das Vergnügen am Lesen mit anderen teilen und einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl leisten? -Das Katholische Bildungswerk bietet in Kooperation mit dem Bibliotheksverband einean. Im Workshop geht es darum, eigene Ressourcen und Fähigkeiten unter Anleitung des Schauspielers Markus Achatz zu stärken, praktische Tipps über Körper und Sprache von ihm zu erfahren. Sie erhalten Literaturempfehlungen und hilfreiche Anregungen rund um die Gestaltung der Vorlesesituation im Hinblick auf die Sprach-und Leseentwicklung der Kinder im Alter von 0-6 Jahren sowie von Seniorinnen.

Vorlesepat_innen lesen unentgeltlich in für sie passenden Institutionen, wie Kindergärten, Bibliotheken, Senior_innenheime u.v.m. vor und leisten so einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl.: FR, 19. Mai 2017, 16-20 Uhr und SA, 20. Mai 2017 9-18 Uhr. Bibliothek Lurnfeld im Bildungszentrum, Mölltalstrasse 75, 9813 Möllbrücke. Die Ausbildung schließt mit einem Zertifikat ab.mit einfachem Lebenslauf und kurzem Motivationsschreiben an das Katholische Bildungswerk Kärnten, Tarviser Straße 30, 9020 Klagenfurt.Informationen unter T: 0676 8772 2422.