Wiener Instrumentalsolisten in Mallnitz

MALLNITZ. Am Donnerstag, dem 27. Juli findet ab 20.30 Uhr ein Konzert der Extraklasse in der Pfarrkirche Mallnitz statt. Die Wiener Instrumentalsolisten Strasser, Eichinger, Gindlhumer und Schenner geben nicht nur Werke aus Renaissance-, Barock- und Klassischer Musik zum Besten, sondern widmen sich auch zeitgenössischer, jazzinspirierter Musik. Das Ensemble hat in Wien einen eigenen und sehr beliebten Konzertzyklus aufgebaut aber auch viele Tourneen durch die ganze Welt unternommen. Die Bregenzer Festspiele, Carinthischer Sommer, Brucknerhaus Linz und Wiener Festwochen sind nur einige wenige ihrer Auftrittsorte.