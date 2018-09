In Krems wird es umweltfreundlich

19.09.2018, 16:30 Uhr

Bürgermeister Johann Winkler setzt in der Liesertaler Gemeinde auf Carsharing, Breitband und Kinderbetreuung.

Verbau und Kinderbetreuung

KREMS (ven). Im März 2015 wurde in Kärnten Gemeinderat und – zum Teil – ein neuer Bürgermeister gewählt. Die WOCHE fragte nun in allen 33 Gemeinden nach, welche Vorhaben aus den damaligen Wahlversprechen bereits umgesetzt wurden und wo es noch hapert.In der Gemeinde Krems im Liesertal hat Bürgermeister Johann Winkler so einiges bereits umgesetzt. "Wir bauten an der Gemeindekanalisation, an der Oberflächenentwässerung und setzen umfangreiche Straßenbaumaßnahmen um", sagt er zur WOCHE.In Zusammenarbeit mit der Wildbach- und Lawinenverbauung wurden Verbauungsprojekte am Golznigbach und auch Wetschenbach realisiert. "Im Kindergarten Leoben haben wir eine Nachmittagsbetreuung eingerichtet, die auch Volksschüler besuchen können. Hier wurde auch der Spielplatz mit Unterstützung von vielen freiwilligen Helfern neu errichtet, wofür ich mich herzlich bedanke", so der Bürgermeister.

Umweltfreundliche Gemeinde

Ländliches Wegenetz

Radweg bis Gmünd

Krems ist auch Teil der Klima- und Energiemodellregion Lieser-Maltatal, deshalb wurde auch Wert auf die Anschaffung eines Elektroautos für die Gemeinde gelegt. "Das Auto steht auch der Allgemeinheit über das Carsharing zur Verfügung", so Winkler weiter.Das jüngste Projekt betrifft die Freiwillige Feuerwehr Kremsbrücke, sie haben kürzlich ein neues Tanklöschfahrzeug bekommen. "Dazu kam auch noch der Ankauf eines Gemeindetraktors und eines Mehrzweck-Kommunalfahrzeuges."In Arbeit befinde sich derzeit noch die Sanierung des Güterweges Wetschenbach - Purbach und die Verbauung des Mautnerbaches im Bereich Kremsbrücke. "Wir achten aber auch laufend auf die Förderung und Instandhaltung des ländlichen Wegenetzes sowie Sanierung der Verbindungsstraßen", so Winkler.Die Kanalbauarbeiten zwischen Eisentratten, Leoben, Kremsbrücke und Vorderkrems sollen bis Ende 2018 abgeschlossen sein. "Außerdem bemühen wir uns um einen Radweg von Gmünd bis Eisentratten." Die Straßenbeleuchtung soll noch auf die LED-Technik umgerüstet werden und Winkler forciert auch die Umsetzung des Breitband-Masterplanes im Lieser-Maltatal.