Oberdrauburg: Historische Bausubstanz erhalten

11.09.2018, 19:23 Uhr

Wandergarten, historische Bausubstanz und Hochwasserschutz an erster Stelle.

Restaurierung des Ortszentrums

OBERDRAUBURG (ven). Im März 2015 wurde in Kärnten Gemeinderat und - zum Teil - ein neuer Bürgermeister gewählt. Die WOCHE fragte nun in allen 31 Gemeinden nach, welche Vorhaben aus den damaligen Wahlversprechen bereits umgesetzt wurden und wo es noch hapert.In der Drautaler Gemeinde Oberdrauburg legt Bürgermeister Stefan Brandstätter viel Wert auf die Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung der historischen Bausubstanz im Ortskern. "Wir haben dadurch ein bemerkenswertes und lebendiges Ortsbild erzeugt", so der Bürgermeister. Restaurierung und Revitalisierung hätten sich als Mittel bewährt, um das baulich hochwertige Ensemble zu erhalten und dadurch zahlreiche wichtige Funktionen im Ortszentrum zu bewahren.Darauf aufbauend sollen weitere Impulse zur Belebung des Zentrums bzw. zu einer adäquaten Gebäudenutzung gesetzt werden. Dazu gehöre ein Kulturzentrum ("Semi-Box"), der Ausbau von privatem und sozialem Wohnbau im Ortszentrum, öffentlicher Raum als Begegnungsraum und die Neukonzeption des Verkehrs mit Anbindung an den Radweg R1. "Außerdem sollen die Gebäude durch die Ansiedelung von Kleinunternehmen belebt werden." Auch das Feuerwehrhaus soll bis 2021 erweitert werden, umsetzungsreif ist das Projekt zum Umbau des FF-Hauses Zwickenberg mit dem Ankauf eines neuen Löschfahrzeuges.In diesem Jahr wurden auch 13 Wohneinheiten an die Mieter übergeben.

Wandergarten Oberdrauburg

Wasser, Beleuchtung und Freizeitanlage

Gesund und freiwillig

Hochwasserschutz

Dank für Zusammenarbeit

Durch das Projekt "Wandergarten Oberdrauburg" werden die Themen Wandern, Radwandern am R1, Klettern (Klettersteig am R1 und Kletterpark im historischen Zentrum) mit landschaftlichen und vor allem kulturhistorischen Einzigartigkeiten verbunden. "Eine wesentliche Maßnahme war die Inszenierung eines authentischen Ausgangspunktes, von dem aus alle kulturhistorischen Wanderwege wegführen. Durch ein gemeinsames Corporate Design sind die gemeindeübergreifenden Kulturwanderwege für Gäste und Heimische wiedererkennbar. Ein Highlight bieten die Inszenierung und der neu errichtete Weg über den Rosenhügel zur Hohenburg, dem Wahrzeichen der Gemeinde", so Brandstätter.- Wegadaptierungen- Aufarbeitung und Zusammenführung und Visualisierung der historischen Einzigartigkeiten im Projektbereich- Infrastrukturelle Maßnahmen, Gestaltung von Ortseinfahrten, Sanierung von Kapellen, Schaffung von Sitzgelegenheiten- Markierungen- Errichtung eines zentralen Ausgangspunktes mit Springbrunnen am Marktplatz- Implementierung des Wandergartenkonzeptes in das historische Zentrum von Oberdrauburg- Erarbeitung einer Ausstellung der Römer und des Mittelalters im Museum der Marktgemeinde Oberdrauburg in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck- Ortsverschönerung durch WirtschaftshofmitarbeiterAuch die Kanalisation, die Wasserversorungsanlage und Sanierungen der Gemeindestraßen wurden im Frühjahr abgeschlossen, gleichzeitig wurde die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Die Freizeitanlage wurde ebenfalls mit zahlreichen Maßnahmen saniert (Neue Terrasse im Buffet, Asphaltierung im Einfahrtsbereich des Campingplatzes, Verbesserung der Stromversorgung beim Tennisplatz, Erneuerung des Beachvolleyballplatzes, Verbessungen im Sichrheitsbereich).Oberdrauburg ist seit 2016 "Gesunde Gemeinde" mit vielen Veranstaltungen, im Juli 2017 hat das Dorfservice mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern seine Arbeit in der Gemeinde aufgenommen. Und: "Unser Rathaus wurde im Frühjahr 2017 barrierefrei umgebaut. Der Eingangsbereich unseres historischen Rathauses wurde neu gestaltet", so der Bürgermeister.Mitten in der Umsetzung ist derzeit das Hochwasserschutzprojekt entlang der Drau ( die WOCHE berichtete ). Rund 4,5 Millionen Euro werden dabei insgesamt investiert. Bis Ende 2019 soll das Projekt fertiggestellt sein, 77 Gebäude sollen so sicher vor einem Jahrhunderthochwasser werden, "Durch die Kombination von schutzwasserbaulichen Maßnahmen mit ökologischen und erholungsfunktionellen Maßnahmen, wird ein nachhaltiges und für die Zukunft richtungsweisendes Projekt im 'Natura 2000 Gebiet Obere Drau' umgesetzt."Neben einer neuen Gemeindehomepage mit Veranstaltungen und Bürgerservice-Angeboten setzt Brandstätter auch auf ein lebendiges und aktives Vereinsleben in der Gemeinde."Das Amt des Bürgermeisters fülle ich mit großer Freude aus. Es macht viel Spaß mit und für die Bevölkerung Projekte zu planen und umzusetzen. Durch diese offene Vorgehensweise identifizieren sich viele mit der kommunalen Politik und es herrscht ein sehr positives Klima in der Marktgemeinde Oberdrauburg. Das Thema Bürgerservice steht im Vordergrund. Dem Gemeindevorstand, dem Gemeinderat und allen Mitarbeitern möchte ich für die konstruktive und freundschaftlich – kollegiale Zusammenarbeit danken", schließt Brandstätter.