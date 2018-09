3D Archery Word Championship - 2018 Moosburg

09.09.2018, 13:55 Uhr



Silbermedaille Vom 02.09.2018 – 08.09.2018 fanden in Mossburg/Kärnten die Weltmeisterschaften in 3D – Bogenschießen der HDH – Archery statt.Geschossen wurde auf 3D Tiere (Schaumstoffnachbildungen) auf max. 27 Meter. 647 Sportler aus 20 Nationen allen Alters – Bogenklassen nahmen daran teil. Dabei wurden von Dienstag bis Donnerstag die Einzel Qualifikationen, am Freitag die Manschaftsbewerbe und am Samstag die Finalis durchgeführt.Vom Veranstalter rund um Charlie Egger wurden 4 anspruchsvolle Parcours in die Landschaft gesetzt, der den Bogensportlern in den 3 Tage dauernden Qualifikationsrunden alles abverlangte. Hierbei gelang mir ein sehr guter Start – Platz 3 – den ich auch in den 2 weiteren Tage halten konnte. (3 Punkte hinter dem Zweitplatzierten – 11 Punkte vor den nachfolgenden Schweden Palmer Mats)Im Finale am Freitag ging es noch einmal zur Sache - der 1.Rang war nicht mehr zu erreichen, Platz 2 und 3 gab es einen Kampf von 4 Schützen (14 Punkte Abstand).Mit einen Top Ergebnis konnte ich mir die Silbermedaille sichern - Niederegger Peter auf Rang 5 liegend holte sich noch die Bronzemedaille.Greifenburg, 09.09.2018         Kogler Reinhard