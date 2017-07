Bogensport-EM: Voll ins Schwarze getroffen!

24.07.2017, 15:57 Uhr

Die Europameisterin im 3D-Bogenschießen kommt aus Irschen!

Melissa Reinprecht konnte sich bei der EM in Straß mit einer Höchstleistung gegen zahlreiche Konkurrentinnen erfolgreich durchsetzen und die Goldmedaille nach Hause bringen. „Der Bogensport erfordert viel Konzentration, Disziplin und Training – meinen allergrößten Respekt vor Melissa und ihrer beindruckenden Leistung“,Das nächste Ziel hat die Athletin schon fest im Blick: Im nächsten Jahr findet die Bogen-WM nämlich in Moosburg in Kärnten statt. Die Weichen für weitere Volltreffer von Melissa Reinprecht sind also schon gestellt!