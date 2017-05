Dartsport ist seine Leidenschaft

01.05.2017, 16:09 Uhr

Roman Schleiner lebt für den Dartsport – daher ist er hier auch besonders engagiert dabei.



Vereinsübernahme



Mannschaftsgold

RADENTHEIN (aju). Roman Schleiner ist eigentlich Versicherungsvertreter. In seiner Freizeit aber schlägt sein Herz für den Dartsport.Zum Dartsport ist er durch einen Zufall gekommen. "Bei meiner damaligen Firma hat mich eine ehemalige Arbeitskollegin eingeladen, bei einem Training zuzusehen, dann habe ich mich auch direkt beim Verein angemeldet", sagt Schleiner. Wegen Sportstättenschließung hat er 2011 seinen Verein den UDC Sherome als Obmann übernommen. Seit damals heißt der Verein nun UDC 1st-Edition. Zwei Mal pro Woche wird seither trainiert. "Ich habe mir aber zusätzlich zu Hause noch ein Trainingsboard aufgehängt, wo ich fast täglich zwei bis drei Stunden zusätzlich trainiere", sagt Schleiner. Zu seinen persönlichen Erfolgen zählt er daher einen dritten Platz im Herren-Doppel bei der Staatsmeisterschaft 2014 und einige zweite Plätze in Kärnten."Zu den größten Erfolgen gehört der Mannschaftssieg in der Kärntnerliga. Unsere erste Saison in der höchsten Liga Kärntens unter Kärntens erstem Dart Sport Verband und direkt den ersten Platz, mit dem hätte keiner gerechnet", sagt Schleiner. Offen ist zwar noch das Oberkärnten Derby gegen den Verein DC Sonjas Chaoten, jedoch hat der UDC 1st-Edition schon drei Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. "Im Juni entscheidet sich dann bei den Relegationsspielen, ob wir den Kärntner Vereinen BSK Kelag und UDSV Santa Fee in die Bundesliga folgen", so Schleiner.

Talent und Training

Zu den wichtigsten Attributen, um im Darsport erfolgreich zu sein, gehört für ihn aber neben dem Talent auch Konzentration, gute Hand- und Augen-Koordination und Nerven wie Stahlseile. Ehrgeiz und richtiges Training führen für ihn daher noch viel schneller ans Ziel. "Ich betreibe den Sport seit 2010 aktiv und seitdem habe ich einfach so viel gesehen und fantastische Freunde gewonnen, sodass mir dieser Sport alles bedeutet. Daher gebe ich auch 100 Prozent meiner Freizeit in diesen Sport. Als Trainer mehrerer Spieler und auch Organisator und Turnierleiter zeige ich meine Leidenschaft auch sehr der Öffentlichkeit", so Schleiner.