Der Jugend gehört die Zukunft 

11.10.2017, 19:21 Uhr

IRSCHEN. (Peter Tiefling). Nachwuchsleiter Helmut Scheiber und Co. leisten in Irschen seit vielen Jahren erfolgreiche Trainingsarbeit an der Basis und der Verein erntet jetzt die Früchte. Die Kampfmannschaft ist auf Tabellenrang vier (1. Klasse A) gereiht und stellt mit Christian Wernisch den Führenden der Torschützenliste.

Der Kanonier

Die Offensivabteilung

Der Heimauftritt

ZUR SACHE

Unter der Woche schießt Christian als Grundwehrdiener beim Österreichischen Bundesheer mit Übungspatronen im Gelände. Am Wochenende schießt er jedoch mit der Lederkugel scharf auf das gegnerische Gehäuse. 15 Volltreffer sind seine bisherige Ausbeute. „Christian entstammt zwar nicht direkt unserer Talenteschmiede. Er wechselte vom SV Dellach/Drau zu uns und entwickelte sich unter unserem Kampfmannschaftstrainer Günther Tabernig zum Scharfschützen. Die Idealvorlagen dazu liefert unsere hauseigene Offensivabteilung“, sagt Sektionsleiter Peter Benedikt.Marco Heregger, Julian Schmiedpeter, Daniel Heregger sind in der Irschner Kampfmannschaft für das Spiel nach vorne zuständig und durchliefen alle Irschner Nachwuchsstationen. „Es gibt nichts Schöneres und Motivierendes, als vereinseigene Kicker in Vorbildfunktionen hervorzubringen. Wir merken dies bei jeder Trainingseinheit unserer 60 Rohdiamanten in den fünf Nachwuchsteams. Ein Dank dafür Nachwuchsleiter Helmut Scheiber und seinem Team“, sagt Benedikt.Aber nicht nur der Herrenfußball ist in Irschen von erfolgreicher Arbeit beschienen. Auch im Damenfußball ist Irschner Handschrift erkennbar. Die Geschwister Jessica und Desiree De Zordo kicken in der Kärntner Frauenliga für die Spielgemeinschaft Lienz/Prägraten. Jessica ist mit die schärfste Verfolgerin der Topscorerin Bianca Friesacher (Magdalensberg). Schwester Desiree ist Mannschaftsführerin und Mittelfeldmotor im Spiel der Dolomitenstädterinnen. Beide freuen sich schon auf ihr Heimgastspiel gegen Bleiburg. "Die Lienzer Damen bestreiten kommenden Sonntag (14 Uhr) ihr Ligamatch gegen Bleiburg als Vorspiel zu unserer Kampfmannschaft (16 Uhr)", sagt Benedikt.ASKÖ IrschenGünther Tabernig (Kampfmannschaft), Sascha Kristler (Reserve), Helmut Scheiber (U15) Herbert, Desiree und Silvia De Zordo (U13), Hans Peter Mandler (U11), Bernd Sommer (U8).Andreas Suntinger, Michael Hassler; Daniel Aichholzer, Michael Friedrich, Jonathan Mandler, Mario Guggenberger, Markus Hassler, Daniel Heregger, Andreas Huber, Richard Moritzer, Marvin Scheiber, Julian Schmidpeter, Andreas Wernle, Marco Heregger, Markus Lengfeldner, Niclas Brandner, Christoph Stofner, Raphael Tiefnig, Sebastian Aichholzer, Christian Wernisch.Irschen U 13 gegen Oberes Mölltal (10 Uhr),Irschen Reserve gegen FC Dölsach (12 Uhr),Lienz/Prägraten gegen Bleiburg (Kärntner Frauenliga/14 Uhr),Irschen Kampfmannschaft gegen Dölsach (16 Uhr)