Kickboxen ist ihr Hobby

09.05.2017, 08:00 Uhr

Beim Kickbox Club Union Mühldorf trainieren schon Jungs und Mädels ab sechs Jahren.



Erfolgreich bei Bewerben

MÜHLDORF (aju). Der Fitnesstreff in Mühldorf beherbergt nicht nur ein Fitnessstudio, sondern lehrt auch Erwachsene und Jugendliche einen besonderen Sport: das Kickboxen.Auch beim International Kickboxing Tournament in Graz waren die Vereinsmitglieder aus Mühldorf nun dabei. Um in solchen Wettbewerben erfolgreich zu sein, braucht es aber auch die richtige Vorbereitung. So wird zwei Mal pro Woche trainiert. Mindestens zwei Monate vorher beginnt die Wettbewerbsvorbereitung. Nicht nur die richtige Technik ist für das Kickboxen wichtig, auch die Theorie will gekonnt sein.

Training ist wichtig



Ganzer Körper trainiert

Bei einem Wettkampf wird unterschieden zwischen Semi-Kontakt, Leichtkontakt (ab 16 Jahren) und Vollkontakt (ab 19 Jahren). "Die Körperteile, die in einem Wettbewerb getroffen werden dürfen, sind streng definiert. Verstößt man dagegen, wird man disqualifiziert", sagt Trainer Gregor Eigner.Die Vorteile des Kickboxens sind dabei besonders vielfältig, da es sich um einen Ganzkörpersport handelt. Die Hand-Fuß-Koordination ist besonders wichtig. Das fordert natürlich auch die Kombinationsfähigkeiten im Gehirn. "Zusätzlich wird auch Respekt gelehrt und das Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit steigen enorm", sagt Eigner. So besteht ein Training aus fünf Teilen. Zuerst wird aufgewärmt, danach folgt das Dehnen, bevor es weitergeht mit Koordinationsübungen, Technik und schließlich Schlagschule.