Penker Läufer sind nicht zu bremsen

08.05.2017, 10:56 Uhr

Leon Fian brillierte beim Vienna City Halbmarathon am 2. Platz U20, Erich Marktl erster in seiner Klasse.

2. Platz U20

PENK, WIEN. Der Laufverein SV Penk startet motiviert in die neue Saison. Nach großartigem Erfolg beim Vienna City Halbmarathon machten die Läufer auch beim Tarvisio Wintertrail mit.Leon Fian, der nicht nur für den SV Penk läuft, sondern auch Mitglied des Skinfit Crew Team und des Teams Raummoden Pichler ist, konnte mit einer Zeit von 01:20:20 in der Altersklasse U20 den 2. Platz (Gesamtrang 73) beim Vienna City Halbmarathon erreichen.Für Erich Marktl (01:40:02) in der AK M50 winkte 119. Platz, Heidi Striednig (01:41:47) in der AK W40 erreichte den 23. Platz und Gerhard Berger (01:45:32) in der AK M55 den 88. Platz.

Erster Platz in Tarvis

Die erste große Herausforderung dieser Saison war für die Läufer der Tarvisio Wintertrail bei den Weißenfelser Seen, bei dem 790 Höhenmeter und 15 Kilometer zu absolvieren waren. Erich Marktl wurde in der AK M50 1. und in der Gesamtwertung 30.Leon Fian wurde in der Gesamtwertung 15. und somit viertbester Österreicher. Gerhard Berger belegte den 96. und Josef Stranig den 104. Platz.Beim Reißkofellauf/Berglauf (400 Höhenmeter und fünf Kilometer) konnte der Laufverein Penk zwei 1. und vier 2. Plätze in den jeweiligen Altersklassen erreichen.Stolz ist das Team auch auf ihre neuen Lauf-Shirts die von HPV gesponsert wurden.