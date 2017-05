Schwimmer feiern Erfolg

05.05.2017, 10:32 Uhr

Spittaler Schwimmer konnten sich bei Ströck Trophy durchsetzen.

Medaillenregen

SPITTAL. Bei der Internationalen Ströck Trophy (800 Teilnehmer aus 15 Nationen), die in der Grazer „Auster“ durchgeführt wurde, schnitten die Spittaler Schwimmer gut ab.Marijana Jelica als Medaillenhamster bei den jungen Damen der 13-Jährigen konnte sich mit zwei ersten Plätzen über 100 Meter und 50 Meter Rücken, zweimal Silber über 50 Meter und 100 Meter Freistil und zweimal Bronze in den Disziplinen 50 Meter Delphin und 200 Meter Rücken durchsetzen. Die dritte Bronzemedaille erschwammen sich die jungen Damen des SV Volksbank Spittal mit Marijana Jelic, Sara Zweibrot, Carina Bodner und Chantall Hatzenbichler über vier Mal 100 Meter Lagen. Über 100 Meter Delphin erreichte Carina Bodner Silber und katapultierte sich in der österreichischen Bestenliste der 15-Jährigen auf den 2. Platz. Rebecca und Nicole Kretz konnten ihre Zeiten auf der Langbahn deutlich verbessern und Sara Zweibrot war mit persönlichen Bestleistungen in den Freistil- und Rückendisziplinen erfolgreich.

Siege allgemeiner Schwimmklasse

Bei der Internationalen Ströck Trophy in der Grazer „Auster“ waren Spittals Schwimmer auch in der allgemeinen Klasse erfolgreich. Heiko Gigler konnte einige Medaillen für sich sichern: Silber gab es über 100 Meter Delphin (0:55,38) und 200 Meter Lagen (2:04,19), über 50 Meter Brust gewann er das B-Finale und schwamm dabei persönliche Bestzeit mit 0:28,95. In Anbetracht, dass Heiko die Tage davor noch krank war. Valentin Barendrecht verbesserte seine Zeiten besonders über 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil.Christopher Stirling gelang die größte Zeitverbesserung über 400 Meter Lagen auf 5:10,70 und in der Staffel über vier Mal 100 Meter Lagen.wurde mit Milan Vukovic, Heiko Gigler, Kevin Amlacher und Mark Celaj der 3. Platz denkbar knapp mit nur drei Zehntel verpasst.