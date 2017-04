Seit 70 Jahren dem Fußball verschrieben

30.04.2017, 16:10 Uhr

Der SV Dellach blickt auf eine lange Vereinsgeschichte zurück und feiert heuer sein 70-Jahr-Jubiläum.

Kriegsende Ausgangspunkt

DELLACH (ven). Der SV Dellach hat allen Grund zu feiern, kann er doch auf eine bereits 40 Jahre bestehende Vereinsgeschichte zurückblicken. Die WOCHE sprach mit dem sportlichen Leiter Hanspeter Schaunig.Schon nach Kriegsende wurden Gedanken über die Gründung eines Sportvereins angestellt. 1947 war es schliesslich soweit. Otto Höfferer wurde zum ersten Obmann des damaligen ATUS Dellach/Drau gewählt. Weitere Gründungsmitglieder waren Walter Taurer, Ernst Lamprechter, Franz Lientscher, Alois Schwager und Hans DeZordo. Nach dem Tod von Höfferer übernahm der damalige VS-Direktor Anton Freissegger die Funktion des Obmannes.

Erste Krise

Aufstieg in 1. Klasse

Wiederaufstieg

Kurt Messner engagiert

Neuerlicher Abstieg

Generationswechsel mit Walker

Fix in Unterliga halten

Jubiläumsspiel

1950 trat der Verein dem Kärntner Fussballverband bei und griff erstmals in die Meisterschaft der 2.Klasse ein. Der Verein änderte den Namen auf "SV Dellach Nettingsdorf " (1. Sponsor).Mitte der 50er Jahre kam es zur ersten Krise im Verein. Der alte Vorstand trat zurück und die Auflösung des Vereins drohte. Da nahm sich Adolf Brunner ein Herz und übernahm die Geschicke des Sportvereines "ASKÖ Dellach/Drau". Er stand diesem mit kurzen Unterbrechungen von 1956 bis 1979 vor. Unter tatkräftiger Mithilfe von Max Koplenig begann eine neue Ära im Dellach Sportgeschehen. Hauptaugenmerk legte man neben Eisschießen, Rodeln und Tischtennis vor allem auf die Sektionen Fussball und Schilauf."Die 'Schlachten' im Draßnitzer Mitterling (1. Sportplatz), im Pirker Pfrenga (neben der Drau) und im Möllner Moos werden den älteren Dellacher Fussballfans noch in bester Erinnerung sein. Als Trainer fungierten meist Spieler der Kampfmannschaft, die unentgeltlich Ihre Arbeit leisteten. Wie überhaupt die Spieler Anfang der 60er-Jahre die Fahrtkosten zu den Spielen selbst beisteuerten", so Schaunig.Die Verpflichtung des damaligen Spittaler Spielers Karl Burgstaller war eine wahre Sensation. Gemeinsam mit heimischen Talenten konnte eine schlagkräftige Mannschaft geformt werden. Dieser Mannschaft gelang im Jahre 1969 der langersehnte Aufstieg in die 1. Klasse. "Mit beispielhafter Nachwuchsarbeit wurde schon damals der Grundstein für die späteren Erfolge gelegt. Diese sind untrennbar mit den Namen Kontriner, Lamprecht und Schwarzenbacher verbunden."Leider erfolgte 1971 wieder der Abstieg aus der 1.Klasse in den "Fussballkeller". Sozusagen als Geschenk zum 25-jährigen Bestandsjubiläum erhielt der Verein im Jahre 1972 die jetzige Heimstätte beim Waldbad. Der Sportplatz sollte bis heute die schönsten Erfolge feiern. Nach dem Wiederaufstieg in die 1.Klasse im Jahre 1976 gelang der Durchmarsch in die Unterliga.Ende der Siebziger Jahre übernahm der junge, dynamische Baumeister Peter Fina die Obmannstelle. Er holte 1980 seinen Jugend- und Schulfreund Kurt Messner aus Spittal nach Dellach. Nachdem der Abstieg in die 2. Klasse gerade noch verhindert werden konnte, krempelte Messner die Mannschaft um und konnte 1980/81 - nach Startschwierigkeiten - den Meistertitel in der 1. Klasse A und somit den Aufstieg in die UL-West schaffen. Sechs Jahre mischte man stets als Titelanwärter an der Spitze mit, doch der Aufstieg in die Kärntner Liga wollte einfach nicht gelingen (fünf Vizemeistertitel).Nach dem letztmaligen Scheitern im Jahre 1988, wo der Verein von Radenthein und Ferlach in unsportlicher Art und Weise ausgebremst wurde, stellte man auf Eigenbauspieler um, musste dadurch allerdings den Abstieg in die 1.Klasse in Kauf nehmen. Im Jahre 1990 konnte man unter Spielertrainer Erhard Ritscher wiederum einen Vizemeistertitel erringen. Nach dreijähriger Tätigkeit übergab er sein Amt an Hanspeter Schaunig. Nach einem kurzen Gastspiel in der 2. Klasse konnte im Jahre 1996 unter Spielertrainer Herbert De Zordo der Wiederaufstieg in die 1. Klasse geschafft werden.Im Jahre 1994 übernahm Siegfried Walker sen. das Obmannamt und führte dieses bis 2011 aus. Unter seiner Tätigkeit sollte nun ein Generationswechsel stattfinden. Und mit dem Trainerduo Rudi Baumgartner und Hanspeter Schaunig gelang dieser auch eindrucksvoll. In der Saison 2004/05 schaffte der ASKÖ den Wiederaufstieg in die 1. Klasse A und 2011/12 den Aufstieg in die Unterliga West mit dem sportlichen Leiter Hanspeter Schaunig und Trainer Philipp Dabringer.Das derzeitige Funktionärsteam besteht aus Obmann Gernot Konrad, Obmann-Stellvertreter Helmut Waltl, Sportlicher Leiter Hanspeter Schaunig, Kassier Christoph Resei und Schriftführer Direktor Franz Resei."In der Zukunft wollen wir uns in der Unterliga West als fixer Bestandteil etablieren und nicht, wie so in der Vergangenheit, dass wir im Abstiegskampf beteiligt sind. Auch unsere Strategie wird weiterhin lauten, dass wir unsere einheimischen Leistungsträger, trotz einigen Anfragen von Vereinen aus höheren Ligen, halten wollen", so Schaunig zur Woche. Weitere Transfers sind zurzeit nicht geplant. Schaunig möchte sich bei den Jugendtrainern für die tolle Jugendarbeit bedanken. "Im Nachwuchsbereich sind wir von der U7 bis zur U16 mit Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen vertreten."Das 70-jährige Bestehen wird besonders gefeiert: "Nach dem sehr erfolgreichen Maskenball bereiten wir uns schon auf die Feierlichkeiten unseres 70-jährigen Vereinsjubiläums vor.Im Rahmen dieser Feier wird ein Spiel gegen die Landesliga Mannschaft aus der Steiermark, St. Anna am Aigen, geben, wo auch anschließend ein Match mit einigen ehemaligen internationalen Fußballspielern stattfinden wird", so Schaunig.