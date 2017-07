Wasserskiläufer messen sich in Lendorf

18.07.2017, 12:10 Uhr

Staatsmeisterschaften bringen über 50 Läufer ins Oberkärntner Leistungszentrum.

Stopp in Kärnten

LENDORF (ven). Österreichs Wasserski-Asse messen sich am 22. und 23. Juli im Leistungszentrum Lendorf. Dort werden die Österreichischen Staatsmeisterschaften und Meisterschaften in der Allgemeinen Klasse und Senioren ausgetragen, anschließend findet noch ein Jugendbewerb statt.Gregor Grutschnig und Josef Grosek sind für die Organisation verantwortlich, beide sind über den Ski-Alpin zum Wasserski gekommen. Drei Leistungszentren gibt es in Österreich, zwei davon in Oberösterreich, der Austragungsort der Meisterschaften rotiert also.

Drei Disziplinen

Dank an Unterstützer

Die Bewerbe finden in den Disziplinen Springen, Slalom und Trick statt, dazu kommt noch eine Kombinationswertung. "Es gibt einen fixen Slalomkurs, das Seil wird nach und nach verkürzt, das Boot zieht mit rund 60 Kilometern pro Stunde", erklärt Grosek. Im Springen erreicht der Läufer rund 100 Kilometer pro Stunde und springt dabei 50 bis 60 Meter weit. In der Kategorie "Trick" haben die Läufer zwei Mal 20 Sekunden Zeit, ihre Tricks darzubieten. "Dabei wird auf die Durchführung geachtet." Rund 55 Starter werden erwartet, die jüngsten Läufer sind rund zwölf Jahre alt, der älteste 72.Für das Publikum ist vor allem der Sonntag, der Finaltag interessant. Dort zeigen die besten zwölf auf der Ausscheidung ihr Können.Grutschnig und Grosek bedanken sich bei der eigenen Familie, der Sportunion und Familie Haselsteiner, denn ohne dem Leistungszentrum als Trainingsstätte wäre der Wettkampfsport in dieser Form nicht durchführbar. Finanziert wird das Leistungszentrum durch die Sportunion und das Land Kärnten, es trainieren vorwiegend Kadersportler.