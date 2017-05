Zehn neue Staatsmeister vom BSV Spittal

08.05.2017, 10:33 Uhr

Schwimmer mit Handicap stellten 16 neue Rekorde auf.

Viele Ehrengäste

16 neue Rekorde

SPITTAL. Der Behindertensportverein Spittal (BSV) war heuer durchführender Verein der 66. österreichischen Staatsmeisterschaften für Schwimmer mit Handicap. In der Drautalperle nahmen 80 Schwimmer aus sieben Bundesländern und 17 Vereinen am Wettkampf teil. Der BSV heimste zehn Staatsmeistertitel ein.Nach dem Einmarsch der Sportler wurde die Veranstaltung von Bürgermeister Gerhard Pirih, dem Präsidenten des KBSV Franz Weingartner, Landtagsabgeordneten Christoph Staudacher, Hermann Strieder (ASVÖ Kärnten) , dem Obmann des BSV Spittal/Drau Klaus Hössl in Anwesenheit zahlreicher Ehrengästen und Zuschauern feierlich eröffnet.Im „schnellen Wasser“ des Hallenbades wurden in den einzelnen Bewerben gleich 16 neue österreichische Rekorde aufgestellt. Mit Andreas Onea und Sabine Weber-Treiber vom Verein Weißer Hof standen auch zwei Paralympics-Teilnehmer aus Rio 2016 am Start, die ihr Können unter Beweis stellten. Weber-Treiber stellte in ihrer Klasse S6 über 50 Meter Freistil einen neuen Europarekord auf.

Zehn Meistertitel für BSV

Mehrmals auf dem Stockerl

Top-Leistungen kamen auch von den „körperlich beeinträchtigten“ Schwimmern desBSV Spittal, die mit Anna Lena Stocker (50 m Freistil), Lisa Sornig (100m Freistil, 100 m Rücken), Lukas Prohart (50 m Freistil) Michael Schellander (100 m Freistil, 50 m Freistil), Martin Morgenstern (100 m Rücken) und Philip Hochenberger (100 m Rücken, 100 m Freistil und 50 m Freistil) zehn Staatsmeistertitel für sich verbuchen und ihre Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen konnten.Mit den Schwimmern Andrea Guggenberger, Judith Egger, Julia Pleikner,Kevin Kohlweiss, Klaus Wischer in der Klasse "mentale Beeinträchtigung" und mitGernot Platzer, Peter Pirker, Michael Ramsbacher und Maximilian Schoby in der Klasse „Down Syndrom“ standen weitere Schwimmer des BSV Spittal/Drauin den einzelnen Bewerben mehrmals auf dem Podest.In der 4x100m Freistil Staffel der „mental beeinträchtigten“ männlichen Schwimmer war der BSV Spittal/Drau mit Klaus Wischer, Sandro Eberl, Gernot Platzer und Kevin Kohlweiss sowie bei den weiblichen Schwimmern mit Romana Zablatznik, Judith Egger, Julia Pleikner und Andrea Guggenberger erfolgreich.