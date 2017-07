Zwölf Spieler der Union Stall wechselten zur SG Oberes Mölltal

18.07.2017, 12:10 Uhr

Für die Funktionäre der Spielgemeinschaft macht es die Nichtberücksichtigung in der Aufstiegsfrage mit einem Vergangenheitsblick etwas leichter. In der Saison 1996/97 spielten die Mölltaler gegen Poggersdorf in der Relegation um den Unterligaverbleib. Es wurde verloren, der Abstieg in die 1. Klasse war besiegelt. Gleichzeitig fusionierten aber Austria Klagenfurt und der VSV. So blieb der Spielgemeinschaft der Abstieg erspart. „Das macht es leichter, die aktuelle Situation zu meistern. Vielleicht wäre für uns die 1. Klasse A sogar um ein Jahr zu früh gekommen. Genommen hätten wir den Aufstieg aber schon“, sagt der sportliche Leiter der SG Michael Unterlader.

Für die kommende Saison hat die Union Stall seinen Spielbetrieb stillgelegt. 22 Union-Kicker wechselten zur SG. „Mir tut es für die Union leid. Ich hoffe, sie kommen wieder zurück. Unser Einvernehmen war immer das Beste“, sagt Unterlader. So formte SG-Trainer Helmut Fercher aus seinem alten Team und den zwölf Zugängen eine kampfkräftige Elf. Heimsaisonstart (KFV-Cup 25. Juli/18 Uhr) ist gegen Oberlienz. Besonders glücklich ist Unterlader über die Heimkehr des Routiniers Leonhard Plössnig. „Er wird gemeinsam mit den ehemaligen Union-Kickern Markus Suntinger, Jens Lerchbaumer und Samuel Amon ein wichtiger Aktivposten im Kampf um den Meistertitel (1. Klasse A) sein“, sagt Unterlader.