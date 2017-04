Dr. Unterkreuter geht in den wohlverdienten Ruhestand

27.04.2017, 14:42 Uhr

Dr. Unterkreuter und sein Team versorgten die Menschen in und um Greifenburg über einen Zeitraum von 41 Jahren zur vollsten ZufriedenheitDie "Schattseitner" sorgten für die musikalische Umrahmung des Abends

24 Jahre Mitglied des Gemeinderates und 21 Jahre Vorstandsmitglied der Marktgemeinde Greifenburg...Gewohntes zu hinterfragen, bestehende Strukturen aufzubrechen, neue-unkonventionelle Ideen einzubringen aber auch eine gewisse Angriffslust- dies alles musste ihm schon in die Wiege gelegt worden sein.Auch in der Sektion Tennis waren Peter und seine Gattin Edda jahrelang tätigfür den göttlichen Segen sorgte mit sehr liebevollen Worten unser Dechant Harald TruskallerSeit 01.April 2017 verrichtet nun Dr. Mario Thonhauser in den Ordinationsräumlichkeiten von Dr. Peter Unterkreuter seinen Dienst und mit Frau Dr. Karin Phillipitsch die nun schon seit 1989 als praktische Ärztin hier tätig ist , ist auch weiterhin die medizinische Versorgung in und um Greifenburg sichergestelltWir sagen alles Gute für die Zukunft, Gesundheit und frohes Schaffen