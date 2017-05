Modell Power-Checker Greifenburg

04.05.2017, 11:08 Uhr

Die POWER CHECKER Greifenburg sind Schüler/innen der 3. Schulstufe der Neuen Mittelschule Greifenburg. Am 28.04.2017 haben sie in einem interessierten Auditorium Themen rund um "Erneuerbare Energien" präsentiert.Das Team aus 13 Schüler/innen hat während des Schuljahrs unter der Leitung von Prof. Klaus Stuppnig an Fragen zur Energieerzeugung und Energieverwendung gearbeitet. Wie wird Strom erzeugt? Welche Energiequellen gibt es? Was kostet die Energieerzeugung? Welche Auswirkungen gibt es auf unsere Umwelt? Wie wird die Energie verwendet?

Die Antworten auf diese Fragen haben die Schüler/innen eindrucksvoll in der Aula der neuen Mittelschule Greifenburg gegeben. Die Präsentation hat die technischen Hintergründe der Photovoltaik beschrieben. Vom Aufbau über der Funktionsweise bis hin zu den Verwendungen im Haushalt wurden anschauliche Beispiele gezeigt. Interessant waren auch die Infos zum heutigen technischen Stand von E-Autos mit all ihren Vor-und Nachteilen.In einer Statistik wurden die Daten der großen Photovoltaikanlage in Greifenburg sehr anschaulich dargestellt. Die Jahresstatistik zeigte sehr deutlich die "starken" und die "schwachen" Monate.Interessant waren auch die Vergleiche vom Jahr 2017 mit dem Vorjahr 2016.Abschließend zeigten die Schüler/innen noch einige Experimente. Daran konnten auch die Besucher aktiv teilnehmen.Sowohl für die Erwachsenen als auch für die jüngeren Besucher war dies ein großer Spaß.Durch ihre professionelle Präsentation und der sehr guten Vorbereitung ist es den Power Checkern Greifenburg gelungen, sowohl die jüngeren Teilnehmer als auch die Erwachsenen für die Themen "Erneuerbare Energien" zu begeistern.Unterstützt wir dieses Projekt von der regionalen Wirtschaft, dem Land Kärnten, der KELAG AG und dem BFI Berufsförderungsinstitut Kärnten.Frau Dir. Edith Pichler von der NMS Greifenburg, Herr Prof. Klaus Stuppnig, Herr Matthias Nadrag von der Firma Kärnten Solar, Herr Mag. Andreas Otmischi von der Firma CNC-ACADEMY und auch Herr Vzbgm. Michael Baurecht haben sich bei den Schüler/innen für ihren wichtigen Beitrag zum Umweltschutz bedankt.Die jungen Menschen haben gezeigt, daß mit Begeisterung und guten Ideen jeder einen Beitrag für eine saubere Umwelt leisten kann.