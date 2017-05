Neues Geschäft in Seeboden eröffnet

06.05.2017, 08:00 Uhr

Marion Reich hat sich mit ihrem Geschäft namens "Mabell" einen Traum erfüllt.

Traum vom Geschäft

SEEBODEN (aju). Seit April hat in Seeboden ein neue Geschäft für Deko-, Geschenks- und Bekleidungsartikel geöffnet. Besitzerin ist Marion Reich. Sie hat sich damit einen lang gehegten Wunsch erfüllt.Bevor sie sich dazu entschloss, sich selbstständig zu machen, hatte Reich im Büro und bei einem Onlinehandel gearbeitet und die Ausbildung zum Immobilienmakler gemacht. Ihr Traum war aber immer schon das eigene Geschäft. "Ich versuche nun immer Ausgefallenes und etwas Neues für meine Kunden bereit zu halten. Deshalb fahre ich auch immer auf Messen und informiere mich über die neuesten Tends", so Reich. In ihrem Laden findet man deshalb auch von Dekoartikeln über Babybekleidung bis hin zu Mode und Geschenken alles, was das Herz begehrt.

Die Namensgebung

Unterstützt bei der Eröffnung wurde sie von der Familie und Freunden. "Meine Familie steht voll hinter mir und auch meine Freunde haben mich sehr unterstützt beim Umbau des Geschäftslokales", sagt Reich. Im Oktober hat sie begonnen, sich verschiedenste Geschäfte anzusehen, im November fand sie dann das für sie passende und im April wurde auch schon eröffnet. "Ich wurde hier sehr gut aufgenommen und auch die Rückmeldung der Kunden ist sehr gut. Das freut mich natürlich ganz besonders, denn am Ende des Tages ist wichtig, ob es den Kunden gefällt", erklärt Reich. Wer sich nun noch fragt, wie sie auf den Namen Mabell gekommen ist, auch hierzu gibt es eine Geschichte: "Meine kleine Nichte heißt Isabell. Unsere beiden Vornamen ergeben in Kombination dann Mabell. Das war mir sehr wichtig", sagt Reich. So hat bei der Eröffnung Anfang April auch Isabell ihrer Tante fleißig unter die Arme gegriffen.