Obstweine und Fruchtsäfte im Fokus

08.05.2017, 11:57 Uhr

Orangengeist von Reinhold Berger aus Oberdrauburg ist Landessieger.

Beurteilung durch Jury

OBERDRAUBURG, VÖLKERMARKT. Der Landesobstbauverband Kärnten veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Kärnten die 35. Landesbewertung von Obstweinen, Fruchtweinen, Fruchtsäften, Fruchtbränden, Fruchtlikören und Essige. In der LFS Goldbrunnhof konnte Reinhold Berger mit seinem Orangengeist Sieger seiner Kategorie werden.Durch die Bewertung ist es möglich, dass die Produzenten und Konsumenten über die Produkte von unabhängigen Fachleuten eine Beurteilung bekommen. Die Verkostung wurde gemeinsam mit den Mostbarkeiten durchgeführt.Dieses Jahr haben rund 108 Betriebe 547 Proben eingereicht. Diese wurden von einer geschulten Fachjury verkostet und bewertet. Heuer wurden 115 Goldmedaillen, 183 Silbermedaillen und 137 Bronzemedaillen vergeben.Die Bewertung der einzelnen Proben erfolgte mit dem 20-Punkte-Schema. Bei der Verkostung wurden Klarheit und Farbe, Geruch, Geschmack und Harmonie bewertet. Heuer wurden in neun Kategorien Landessieger gewählt. Die Verkostung der Landessiegerkandidaten erfolgte durch eine Vergleichsverkostung, wo in jeder Landessiegerkategorie die höchstbewerteten (goldprämierten) Produkte nebeneinander verkostet wurden.