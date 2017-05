Ulbing cruist nun mit einem Jeep

11.05.2017, 16:53 Uhr

Autohaus Dörfler belohnt Snowboard-Weltmeisterin mit neuem Auto.

Neues Gefährt

SPITTAL (ven). Das Autohaus Dörfler unterstützt seine "Schützlinge", wo es nur kann. Snowboard-Weltmeisterin Daniela Ulbing darf daher nun mit einem nagelneuen Jeep zu ihren Wettkämpfen düsen.Nachdem Ulbing im vergangenen Herbst mit einem Fiat 500 vom Gelände des Autohauses rollen durfte ( wir berichteten ), ist es diesmal ein nagelneuer Jeep. Die Beklebung hat Corinna Hackl designed.

"Belohnung für Leistungen"

"Es ist sozusagen eine Belohnung und ein Upgrade für ihre hervorragenden Leistungen beim Snowboarden", so Oskar Dörfler bei der Übergabe an die 19-jährige Villacherin, die das Sport-Borg in Spittal besucht. Sie setzte sich bei der Snowboard-WM in der Sierra Nevada bei den Damen im Finale gegen die Tschechin Ester Ledecká durch und holte sich Gold im Parallelslalom. Dank Rang 4 am 18. März 2017 in Winterberg gewann sie die Gesamt-Disziplinenwertung im Parallelslalom.