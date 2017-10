Wieder vier Lilien für das "Ronacher"

16.10.2017, 09:27 Uhr

Wellness-Angebot in Bad Kleinkirchheim bereits zum 19. Mal mit höchster Auszeichnung des Relax Guides bedacht.

Anonym getestet

BAD KLEINKIRCHHEIM (ven). Das Thermenhotel Ronacher hat erneut - bereits zum 19. Mal - die höchste Bewertung von vier Lilien des Relax Guides erhalten.Die Auszeichnung ist gleichzusetzen mit vier Hauben in der Kulinarik von Gault Millau. "Einmal im Jahr kommen anonyme Tester, die jedes Wellnesshaus auf ruhige Lage, Komfort, Kulinarik, Freundlichkeit, das Ambiente und den Wellnessbereich testen. Unser 4.500 Quadratmeter große Thermen und Wohlfühloase umfasst fünf Thermalpools, allesamt gespeist aus der hauseigenen Heilquelle", informieren Simone Ronacher und Martina Unterweger (Marketing). Hinzu kommen eine zweistöckige Almhüttensauna und eine Tannenschwitzstube, eine Biosauna, ein Dampfbad sowie ein umfangreiches Angebot an Massagen, Kosmetik und Ayurveda. "Dieser große Wellnessbereich und das Angebot stehen Gästen von 90 Zimmern zur Verfügung. So findet jeder Gast seinen Lieblingsplatz, ohne schon in der Früh reservieren zu müssen."Für 2018 und 2019 will das Hotel einiges an Neuerungen investieren, was genau wird aber noch nicht verraten.