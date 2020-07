Anlässlich der Fertigstellung des 2. Bauabschnittes der zukunftsweisenden Niedrigenergie- Wohnhausanlage in der Karl Pfeffer-Gasse (Junges Wohnen), übergab die Wohnungs- genossenschaft St. Pölten mit ihrem Sitz in der Josefstraße 70/72 am 30. Juli 2020 und 31. Juli 2020 in der Wohnberatungsstelle N3, Praterstraße 12 in 3100 St. Pölten die Schlüssel an die künftigen Bewohner.

ST.PÖLTEN (pa). Auf Grund der Covid-19-Situation erfolgte diese Schlüsselübergabe an zwei Tagen und nicht wie sonst üblich im Rahmen einer kleinen Feier, sondern mit jedem Mieter einzeln.Errichtet wurden im 2. Bauabschnitt insgesamt 68 kostengünstige, qualitativ hochwertige Mietwohnungen aufgeteilt auf vier Gebäudeteile.

Der Standort bietet beste Infrastruktur. Neben der hervorragenden Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz befinden sich in unmittelbarer Nähe u.a. diverse Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Banken, Apotheke und das VAZ.

Wohnungsgrößen variieren zwischen ca. 48 m2 und 60 m2, wobei alle Wohnungen zusätzlich über einen Balkon, eine Terrasse oder einer Loggia verfügen. Den Erdgeschoßwohnungen ist ein Eigengarten zugeordnet. Großzügige allgemeine Grünflächen garantieren einen hervorragenden Freizeitwert.Im Rahmen dieser Schlüsselübergabe konnte der Vorstand und Aufsichtsrat der St. Pöltner Genossenschaft Herrn Abgeordneten zum NÖ Landtag Martin Michalitsch in Vertretung für die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Mag. Matthias Stadler und STR Peter F. Krammer begrüßen.

Weitere Informationen zu den Wohnungen finden Sie hier.