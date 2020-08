Die #Galerie in St. Pölten im Shoping Center #Traisenpark ist bekannt für ihr ausgewähltes Angebot an Kunst- und #Kunsthandwerk. Es isr vor allem der regionale Bezug, der die Besucher begeistert und die Möglichkeit des direkten Kontakts mit den #Kunstschaffenden.

Neu im Programm ist eine Auswahl aus den #Emmaus - Werkstätten St. Pölten, die das Angebot um #Tiffany Art bereichern, um Ton und Keramik, um handgeferigten Schmuck.

Regionale Kunst als Leitprinzip in der Galerie

Wir legen Wert auf Regionalität. Alle Kunstschaffenden, die an unserer Galerie in St. Pölten teilnehmen, sind primär nach ihrem Standort ausgewählt. Sie kommen aus der Region!

Was ist unter Region zu verstehen?

Wir haben unsere Galerie in St. Pölten und so bemühen wir uns Künstler und Künstlerinnen aus diesem Raum und der Region Most- und Waldviertel, zu engagieren. Das sollten Sie bei Ihrer Anmeldung berücksichtigen.

Weiteres Kriterium: die örtliche Nähe zur Galerie St. Pölten

Es gehört zum Modell der Galerie, dass die Kunstschaffenden an mindesten einem Tag in der Woche anwesend sind, um das Lokal zu betreuen und Interessenten zu beraten. Schon deshalb ist ein Wohnsitz in der Nähe von einigem Vorteil .

Virtuell können Sie die Galerie unter https://galeria-mobile.at besuchen. Die Galerie selbst ist von Mittwoch bis Samstag geöffnet- Einfach vorbiekummen und sich inspirieren lassen.

Hier mehr erfahren: https://galeria-mobile.at