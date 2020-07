Passend zu Identität und Entwicklung des Popfests wird in diesem Ausnahmejahr ein musikalisch essentielles Lebenszeichen am Karlsplatz gesetzt und ausgeschickt. Zwei aufeinanderfolgende Konzertabende im Zeichen der künstlerischen Inspiration und Kompromisslosigkeit.

ST.PÖLTEN (pa). Wir befinden uns im Ausnahmezustand. Daher haben die großartigen KuratorInnen, die als Rapperin bekannte Künstlerin Esra Özmen (EsRAP) und der Musiker und Produzent Herwig Zamernik (Fuzzman, Naked Lunch), an einem ganz besonderes Popfest 2020 gebastelt. Nach wunderbaren Musikfilmen – ausgewählt von den Popfest Kurator*innen ist heuer das Musik-Event sogar live im Kino zu erleben – und erweitert damit den Kinoraum, dort wo sonst anspruchsvolles aber auch unterhaltsames Arthouse-Kino seinen Platz auf der Leinwand hat! Dieses Jahr strahlt das Popfest auch in die Bundesländer-Kinos aus – und schafft somit ein verbindendes Moment dieser kulturell wichtigen Orte nach der Corona-Schließung, quer durch Österreich! An zwei Tagen wird das Popfest aus der Karlskirche live auf der großen Kinoleinwand zu sehen sein. Mit genügend Sicherheitsabstand zu den nächsten Gruppen gilt es die Live-Konzerte in voller Kino-Größe und mit tollem Sound zu genießen. Ein einzigartiges Konzert-Erlebnis!

Das Popfest 2020 Line-Up

Samstag (25.07.2020):

21:00 Uhr HIRSCH FISCH

22:00 Uhr VOODOO JÜRGENS

Sonntag (26.07.2020):

21:00 Uhr MARIE SPAEMANN

22:00 Uhr SOAP&SKIN

Im Cinema Paradiso St. Pölten am 25.7.+26.7.20, ab 21 Uhr, Freie Spende an Kinokassa, Reservierung empfohlen!