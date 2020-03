NÖ. Die Fastenzeit hat gerade erst begonnen. Doch wir denken schon an Ostern. Die Bezirksblätter verlosen zusammen mit FAIRTRADE Österreich einen Geschenkkorb vollgefüllt mit den leckersten Oster-Naschereien.



Zu kaum einem anderen Anlass wird so viel Schokolade verschenkt und gegessen, wie zu Ostern. Das Ende der Fastenzeit bringt den kleinen Alltagsluxus zurück und wer gerne Süßes schenken möchte, kann mit Fairtrade gleichzeitig die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauernfamilien im globalen Süden verbessern. Mehr als 1.000 Schoko-Produkte finden sich in den heimischen Regalen, darunter auch viele saisonale Oster-Naschereien.

Fairtrade steht für einen stabilen Mindestpreis, der im Vorjahr um 20 Prozent erhöht wurde, um in den Ursprungsländern noch mehr zum Guten zu verändern. Dieser nötige Schritt wird in keinem anderen Bundesland aktiver von Gemeinden unterstützt als in Niederösterreich.

Mehr als 90 Ortschaften sind mittlerweile als Fairtrade-Gemeinden ausgezeichnet und bekennen sich damit aktiv zum fairen Handel.

Dafür möchten wir uns herzlich bedanken und verlosen gemeinsam mit den Bezirksblättern Niederösterreich einen Geschenkkorb im Wert von 60€.

Einfach die Gewinnspiel-Frage richtig beantworten und mit etwas Glück gehört dir bald ein Geschenkkorb voll mit leckeren Naschereien. Dieser ist dann bei uns in der Redaktion in Porschestraße 23, 3100 St. Pölten abzuholen.

Wofür steht das Fairtrade-Siegel?