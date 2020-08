Bei perfektem Sommerwetter fand am Samstag die zweite Luftmatratzen Surf-WM auf der Multiplex CityWave statt. 23 Teams stellten sich dem Spaßbewerb, wobei die Jüngsten den Sieg holten.

NÖ (pa). Für den Spaßbewerb in der SCS hatten sich 23 Teams mit jeweils zwei oder drei Mitgliedern angemeldet. Ausgerüstet mit diversen aufblasbaren Schwimmbehelfen und lustigen Kostümen wurde die stehende Welle abgesurft.

Ziel war es, sich möglichst lange in der Welle zu halten und dabei kreative Moves zu zeigen. Die besten 5 Teams qualifizierten sich für das Finale, wo eine prominente Jury, angeführt von Puls4 Moderatorin Verena Schneider, Extrapunkte für Ausführung und Kreativität in Form von Zusatzsekunden vergab.

Die SCS war Schauplatz für die spektakulärste Surf-WM.

Foto: Sima Prodinger

hochgeladen von Mariella Datzreiter

Das Siegerteam aus dem Vorjahr „Die Weltmeister“ müssen sich für kommende Saison einen neuen Namen überlegen, denn diesmal reichte es trotz grandioser Performance nur für Rang drei. Silber ging an das Team „Müde Krieger“. Den Sieg holten die Nachwuchs Surfprofis aus dem Multiplex CityWave Groms-Team mit Emiliy Eichberger, Gretchen Steiner und Diego Mangold, die unter dem Namen „Opfer-Kinder“ zu Platz 1 surften.

Beim anschließenden Sommerfest rockten „CactusDeuce“ live auf der CityWave und sorgten für den passenden Surfersound, bevor Radio Superfly DJ Master Cash von der Juicy Crew übernahm.

Für die drei besten Teams gab es satte Preise.

Foto: Sima Prodinger

hochgeladen von Mariella Datzreiter

SöRF Film Festival am 14. August 2020

Am 14. August macht das SöRF FILM FESTIVAL Halt in der SCS. Im Public Viewing Bereich der Multiplex Terrassen, gleich neben der CityWave werden ausgewählte Surf Filme im Open Air Kino gezeigt. Direkt im Anschluss kann auf der CityWave gesurft und bei DJ Musik gechillt werden.

Staatsmeisterschaften am 19. September 2020

Das sportliche Highlight auf der Multiplex CityWave folgt am 19. September, wenn die Österreichischen Staatsmeisterschaften zum fünften Mal auf der CityWave ausgetragen werden. Die amtierenden Meister Daniel Brunnhuber und Johanna Lackner trainieren schon fleißig und wollen ihre Titel unbedingt verteidigen.