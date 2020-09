Am Freitag, 18. September, 19.30 Uhr beginnt im Landestheater Niederösterreich die fünfte Spielzeit unter der Künstlerischen Leitung von Marie Rötzer.

ST. PÖLTEN (pa). Eröffnet wird die Spielzeit 2020/21, in der man unter dem Motto „200 Jahre Welt-Bürger*innen-Theater“ auch in das 200 Jahr Jubiläum des Hauses starten, mit der Premiere der Komödie Molièrs Schule der Frauen.

„Die Dumme frei’n heißt, nicht der Dumme werden! Frauen mit Geist – das bringt Beschwerden. Ich weiß, wie mancher kluge Mann fand in der klugen Frau Verderben.“

Arnolphe, ein alter, aber reicher Mann, will Agnes, seine junge, hübsche Pflegetochter, zur Frau nehmen. Dafür hat er sich viele Jahre vorbereitet und eine besonders raffinierte Strategie entwickelt. Aus Angst, eine zu kluge und selbstbewusste Gattin zu bekommen, erzieht er Agnes zur pflegeleichten Ehefrau. Eingeschlossen wie in einem Kloster soll sie so wenig wie möglich von der Welt und ihren Versuchungen erfahren. Stattdessen unterrichtet er sie in ehepraktischen Fächern wie Handarbeit. Als der junge Horace auftaucht und Agnes den Hof macht, ist es Liebe auf den ersten Blick und das wahre Leben wird zur lehrreichsten Schule für alle. Wortreich und mit unterschiedlichsten Winkelzügen versucht der alte Brautwerber den agilen und viel jüngeren Mitbewerber aus dem Feld zu schlagen. In der hohen Kunst der Moliere’schen Komödie wird die Figur des paranoiden Alten lustvoll demontiert. Temporeiche Dialoge, viel Witz und Ironie stellen männliche Dominanz und allzu enge Geschlechterklischees auf den Kopf.

Uraufführung löste Skandal aus

1662 löste die Uraufführung der „Schule der Frauen“ einen handfesten Theaterskandal aus. Kritik am Ehestand und Emanzipation der Frauen waren damals ein Tabu. Fast 400 Jahre später geht die Schauspielerin und Regisseurin Ruth Brauer-Kvam der „Schule der Frauen“ mit den Mitteln der Commedia dell’arte sowie mit viel Live-Musik und heutigen Erkenntnissen auf den Grund: Ist es ein Frauen- oder doch eher ein Männerstück? Und wer geht hier bei wem in die Schule?

Alle Infos auf einen Blick

Inszenierung Ruth Brauer-Kvam; Bühne Monika Rovan, Kostüme Ursula Gaisböck, Musik Ingrid Oberkanins;

Mit Tobias Artner, Tim Breyvogel, Philip Leonhard Kelz, Laura Laufenberg, Ingrid Oberkanins, Tilman Rose, Emilia Rupperti, Michael Scherff



Premiere

Fr, 18.09.2020, 19:30 Sa, 19.09.2020, 16:00 Mi, 07.10.2020, 19:30 ** Do, 22.10.2020, 19:30

Fr, 13.11.2020, 19:30 Do, 31.12.2020, 16:00 Do, 31.12.2020, 20:00 Sa, 30.01.2021, 19:30 *

Zu Gast an der Bühne Baden, Di 17. und Mi 18.11.20, 19.30 *

* Stückeinführung 18.30 ** Publikumsgespräch nach der Vorstellung

Kontakt:

Landestheater Niederösterreich, Rathausplatz 11, 3100 St. Pölten Kartenvorverkauf: Kartenbüro St. Pölten/ Rathausplatz 19, 3100 St. Pölten, T 02742 90 80 80 600, F 02742 90 80 83 karten@landestheater.net, www.landestheater.net

Die nächsten Premieren:

Das Städtchen Drumherum von Mira Lobe Inszenierung Mia Constantine Premiere Fr 25.09.20, 16.00 Uhr

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull nach Thomas Mann Inszenierung Felix Hafner Premiere Sa 26.09.20, 19.30 Uhr

Christoph Kolumbus von Miroslav Krleza Inszenierung Rene Medvesek Premiere Sa 03.10.20, 19.30 Uhr Deutschsprachige Erstaufführung

Gandhi – Der schmale Grat Inszenierung Evy Schubert Premiere Di 06.10.20, 19.30 Uhr Klassenzimmertheater

BLÄTTERWIRBEL 2020

Impulsrede zur Eröffnung Lisz Hirn Fr 09.10.20, 19.00 Uhr

Porträt Norbert Gstrein Moderation: Julia Engelmayer Do 15.10.20, 19.00 Uhr

Porträt Terézia Mora Moderation: Günter Kaindlstorfer Fr 23.10.20, 19.00 Uhr

Barbara Petritsch und Nikolaus Habjan lesen „Die Präsidentinnen“ von Werner Schwab Sa 24.10.20, 19.30 Uhr