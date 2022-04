Wenn in der Stadt ein Baum fällt, dann bemerkt der Städter spätestens im nächsten Sommer, dass es ziemlich ungut ist ohne Schatten. Also muss es schlecht sein, Bäume umzuschneiden.

Auch in der Stadt ist das Thema Bäume fällen natürlich sehr komplex, aus Jux und Tollerei werden auch hier die Bäume normalerweise nicht gefällt. Doch die negativen Folgen davon, dass Schatten spendendes Grün wegfällt, ist in den Städten immer und immer mehr spürbar.

In den Wäldern ist das noch einmal etwas anderes - die Bäume im Wald werden uns so bald nicht ausgehen. Das Bewusstsein dafür, dass es für eine gesunde und nachhaltige Waldwirtschaft und weiters für die gesamte Holzwirtschaft absolut notwendig ist, Bäume zu fällen, scheint für die Stadtjugend nicht mehr selbstverständlich zu sein, wie ich im Gespräch mit den Waldpädagogen Franz Zöchling und Leon Bramer erfahren habe.

Dieser Wissensmangel verwundert mich etwas, denn Forstwirte sind für unsere Region nicht nur deswegen wichtig, weil wir ohne Holz als Rohstoff ziemlich aufgeschmissen wären. Der Wald ist eine Symbiose zwischen Natur und Mensch. Von einer nachhaltigen Bewirtschaftung profitiert ja auch das Ökosystem.

Selbst das Wort - "Nachhaltigkeit" kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Deshalb wäre es schon angebracht, nicht alle gefällten Bäume über einen Kamm zu scheren, sondern unsere Forstwirte als Hüter des Waldes zu betrachten.

Unser Wald: Ressource, Lebensraum, Ökosystem