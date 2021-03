Bei unserer Sondersendung Näher dran - das Interview kommen Politiker und führende Experten zu Themen auf Besuch in unser Studio. In dieser Woche hat uns Mona Dür, Studiengangsleiterin des Studienganges Angewandte Gesundheitswissenschaften an der IMC FH Krems besucht, um über das Thema Pflege und pflegende Personen zu sprechen.

Auch pflegende Angehörige brauchen Zeit für sich

Die Pflege ist eines der Themen der Zukunft. Wir sprechen mit Mona Dür über die richtige Balance zwischen aufopfernde Pflege von Angehörigen und dem Recht, auch noch sein eigenes Leben leben zu dürfen – und sollen.

