ST. PÖLTEN (ms). Vergangenes Wochenende veranstaltete der Reitclub St. Pölten- Hart das Springreittunier inklusive der Landesmeisterschaften der ländlichen Reiter. Im Zuge des Tuniers wurden mehrere Cups ausgetragen, die Bewerbe reichten von Einsteigern bis zur mittleren Klasse. An die 140 Starter aus Wien und Niederösterreich sowie zahlreiche Besucher verbrachten ein spannendes Tunier Wochenende in St. Pölten. Ganz im Sinne des Sprichworts "Das Glück dieser Erde, liegt auf dem Rücken der Pferde" befragten wir die Besucher: "Was bedeutet für Sie Glück?" Nadine Greigeritsch antwortete: "Das Familie und Tiere gesund sind, ich finde Gesundheit ist das wichtigste." Sarah Rechberger meinte: "Wenn man auf dem Pferd sitzen kann und Familie und Freunde hat die einem unterstützen." Sophia Lettl sagte: "Gute Freunde, ein geniales Hobby zu haben und dass man nach einem erfolgreichen Tunier wieder gesund nach Hause kommt." Anna Pfoser erklärte: "Das trotz Reiterfehler das Pferd den Sprung fehlerfrei absolviert,dass ist für mich Glück."