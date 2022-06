Das Bestehen des Landes Niederösterreichs wurde in der ganzen Stadt gebührend gefeiert.

ST. PÖLTEN. „100 Jahre Niederösterreich“ – so lautete das Motto vergangenes Woche in der St. Pöltner Innenstadt. Das Land Niederösterreich lud in allen Bezirkes anlässlich des runden Geburtstags zu verschiedenen Festakten ein. Den zahlreichen Besuchern wurde ein umfangreiches Programm geboten. Um speziell junge Künstler zu fördern, konnten die drei Musiker Malvin, Liv und NIXISFIX im Rahmen des "musik.stp City live!" einige ihrer Songs im Karmeliterhof zum Besten geben. Auch Eveline Fischl gefiel das: „Ich finde es richtig toll, wenn in St. Pölten eine Live-Band spielt. Die drei wollte ich mir schon länger anhören und sie sind richtig gut.“