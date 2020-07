NEIDLING (ms). Die Bezirksblätter besuchten vorigen Mittwoch das "Wick Früchteparadies" in Wernersdorf zum Heidelbeeren pflücken. "Was ist ihr Lieblingsobst?" ,wollten wir von den Gästen wissen. Michael Leichtfried erklärte: "Tatsächlich sind Heidelbeeren mein Lieblingsobst, ich kannte so ein Feld gar nicht. Meine Freundin hat mich aus Wien hierher entführt um mir eine Freude zu machen." Denise Mallmann antwortete: "Ich liebe Himbeeren und Heidelbeeren, ich pflücke mehrmals pro Saison hier meine Früchte." Thomas Spielleitner sagte: "Wir lieben Heidelbeeren und sind zum ersten mal hier. Uns gefällt die Anlage sehr gut, schön wenn man sein Obst selber ernten kann." Gabriele Dornmayer meinte: "Mir schmecken Melonen, Birnen, Äpfel, Blaubeeren, aber am liebsten hab ich Himbeeren."