ST. PÖLTEN (ms). Das Lokal offeriert den perfekten Burger, die Idee dazu kam Marco Fuxsteiner während der Corona-Zeit.

Begeistertvom Essen waren Jürgen Heinisser, Elisabeth Umgeher, Lisa- Maria Miloczki und Niklas Griesauer

Besonders Fans der Serie von "How I Met Your Mother" wird der Name MacLaren´s Pub ein Begriff sein.

Das Lokal liegt mitten in St. Pölten und glänzt mit einer innovativen Idee, dem Burger im Glas. Die Bezirksblätter besuchten vergangenen Samstag das Pub und befragten die Gäste: "Was macht für Sie einen perfekten Burger aus?" [f]Lisa-Maria Miloczki[/f] erklärte: "Bei mir isst das Auge immer mit, er sollte frisch zubereitet sein und lecker schmecken. Im MacLaren´s werden noch dazu immer meine Sonderwünsche erfüllt, das schätze ich sehr." [f]Elisabeth Umgeher[/f] meinte: "Der perfekte Burger macht satt und glücklich."[f] Oliver Öhlzelt[/f] warnte: "Der Black Devil ist sehr gut, das ist ein Chili-Burger. Am besten, man bestellt sich gleich ein Glas Milch dazu." [f]Marco Fuxsteiner,[/f] der Inhaber des Lokals, erzählte: "In der Corona-Zeit ist mir die Idee zum Burger im Glas gekommen, er ist praktisch zum Mitnehmen und man kann ihn sehr gut mit der Gabel essen, ohne dass alles auseinanderfällt." [f] Aigner Cornelia[/f] sagte: "Bacon sollte drin sein. Ich esse jeden Burger, als wäre es mein letzter."

Jeden dritten Mittwoch im Monat finden Quizabende statt und Karaokesingen kann man jeden ersten Samstag im Monat .

