Am Sonntag dem 30. Mai 2021, fand in der Gemeinde Texing-Kirnberg der Landjugend Gebietsentscheid Reden statt und der Bezirk St. Pölten stark vertreten!



BEZIRK ST. PÖLTEN (pa). In wunderschöner Kulisse mit Blick über das Texingtal duellierten sich beim Gebietsentscheid die besten Redner und Rednerinnen aus den unterschiedlichsten Landjugend Bezirken in drei unterschiedlichen Kategorien: den Spontanreden, den vorbereiteten Reden und der Kategorie Sprachrohr. In der Kategorie Spontanreden wird von den Rednern ein Überthema gewürfelt und danach ein Unterthema gezogen. Nach einer Vorbereitungszeit von lediglich einer Minute muss die zwei bis vier minütige Spontanrede vor den interessierten Zuschauern gehalten werden.

In der Kategorie vorbereitete Reden können Reden die im Vorhinein geschrieben wurden vorgetragen werden. Diese müssen vier bis sechs Minuten dauern und werden, wie die Spontanreden, von einer 4-köpfigen Jury bewertet.

Die Kategorie Sprachrohr lässt am meisten Spielraum zu! Hierbei sind verschiedene Hilfsmittel, wie zum Beispiel Musikinstrumente, erlaubt.

Kerstin Kern, aus dem Sprengel St. Georgen, konnte jeweils den zweiten Platz in der Kategorie Sprachrohr und vorbereitete Reden erzielen. Theresa Zöchling, aus dem Sprengel Michelbach, konnte den dritten Platz in der Kategorie vorbereitete Reden ergattern und Franziska Riegler, aus dem Sprengel Markersdorf, holte sich den vierten Platz bei den Spontanreden.