Ein besonderes nächtliches Erlebnis erwartet Besucher der Region Elsbeere Wienerwald am Freitag 28.08.2020 in Michelbach ab 19:30 Uhr die Milchstraße, Sommerhimmel in der NÖ Volkssternwarte besonders gut beobachtet werden.

MICHELBACH (pa). Sonnenbeobachtung, Astronomievortrag, Radioastronomie. Die PERSEIDEN, schönster und reichster Meteorstrom des Jahres, mit dem Radioteleskop werden leuchtschwache Meteore aufgespürt. Die Milchstraße und der Sommerhimmel bieten prachtvolle Objekte.

Jupiter, der Ringplanet Saturn und Mars sind Beobachtungsobjekte

28. August 2020



Öffentliche Führungen zur Himmelsbeobachtung werden an diesem Tag angeboten, Näheres dazu gibt es unter 0664/73122973, es ist keine Anmeldung erforderlich.

Der Eintrittspreis beläuft sich auf 9€ pro Erwachsenen, 6€ für Kinder bis 19 Jahre.

NÖ Volkssternwarte



Die NÖ Volkssternwarte Michelbach wurde vom Verein „Antares NÖ Amateurastronomen“ errichtet und im Jahr 2000 eröffnet. Seither konnten über 40.000 Besucher auf der Sternwarte begrüßt werden. Die Führungen werden von den Vereinsmitgliedern ehrenamtlich durchgeführt, deshalb hat die Sternwarte nicht täglich geöffnet. Weitere Termine für Führungen finden Sie unter www.noe-sternwarte.at

Ort: Michelbach Dorf 62, 3074 Michelbach

