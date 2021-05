ST. PÖLTEN. „Der Name Omm, entstand aus dem Seufzer, ganz cool bleiben, wir nehmens, wie es ist. Im Rahmen dieses Omms wurde ein erfreulich unvorhersehbares Programm zusammengestellt“, erzählt Daniela Wandl. Insgesamt elf Premieren, eine Mischung aus Neu und Alt, mitunter auch neu entwickelte Formate präsentiert die Bühne im Hof. Satire ist vor allem in Zeiten wie diesen besonders wichtig. In einem großen Teil geht es darum Grenzen aufzulösen und Mischungen zwischen den Kleinkünsten in Form von parodistischer, witziger Erzählformen, Sketchen und Chansons, originelle Musik und spannende Choreos, hervorzuheben.

Klug, interessant, spannend

Beginnend im September mit dem Kabarett-Großmeister Lukas Resetarits am 23.09.2021 und bei Doppel Gansch (10.10.2021), bestehend aus Theresia und Thomas Gansch, erhält man Einblicke in ihr explosives Eheleben. Der Ö3-Callboy Gernot Kullis packt am 01. und 02.10.2021 die besten Geschichten seiner Laufbahn aus. Zwei ebenfalls bekannte Gesichter in der Medienlandschaft betreten die Bühne und bringen dabei allerlei faule Korruptionsskandale und dunkle Stellen ans Licht. Gemeint sind Florian Klenk und Florian Scheuba (25.11.2021). Der Trampolinmix ist eine Initiative die im ersten Lockdown gegründet wurde um junge Kabarettisten zu fördern. Eine Jury suchte sich Miriam Hie, Michael Mutig, Mika Blauensteiner und Max Lenny aus, welche nun in dem Format Trampolin am 18.11.2021 und schließend in verschiedenen Häusern auftreten werden. Sowie für die großen gibt es auch für die kleinen drei Veranstaltungen im Herbst mit Mai Cocopelli & Trio (17. und 18.10), DoReMi & FaSolLa (14. und 16.11.2021) und schlussendlich Maciej Golebiowski mit dem Nussknacker und Mausekönig (12. und 13.12.2021). Im Haus befindet sich eine Werkstatt die jeden Mittwoch ab dem 29.09 bis zum 01.12.2021 von groß und klein besucht werden kann.

Am 41. Todestag John Lennons versammelt sich eine bunte Mischung an KünstlerInnen um seine Songs zu interpretieren.

Foto: Nico Kaiser, Andreas Müller

hochgeladen von Tanja Russ

Spezielles

„Auf besondere Weise ansprechend, selten zu ganz oder weil einfach speziell haben wir ein paar KünstlerInnen unter dieser Kategorie zusammengefasst“, erzählt die künstlerische Leitung. The Vegetable Orchestra, eine österreichische Formation, die auch international gut unterwegs ist, spielt am 23.10.2021 Musik mit ausschließlich Gemüse.

Eine NÖ-Premiere findet am 41. Todestags von John Lennon statt. Um die Weihnachtszeit spielen KünstlerInnen ihre Interpretationen von berühmten Lenon Songs. Ganz nebenbei wurde ein neues Format entwickelt "Bühne im Gespräch". Was in Zeiten wie diesen mit Kultur und menschlicher Interaktion passiert, steht im Mittelpunkt. Alfred Dorfer leitet ein Gespräch zwischen zwei weiteren noch nicht bekannten Gästen. Ein kleines Experiment zu großen Fragen. Karten können online gekauft und reserviert werden, sowie über das Kartenbüro.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie hier