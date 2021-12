Trotz großer Herausforderungen, die die Corona-Pandemie auch 2021 mit sich brachte, ist die voraussichtliche Bilanz für den Arbeitsmarkt des Bezirkes St. Pölten positiv: Im Durchschnitt des gesamten Jahres liegt die Arbeitslosigkeit knapp unter dem Vorkrisenjahr 2019. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten ist im Bezirk St. Pölten sowohl gegenüber dem letzten als auch dem vorletzten Jahr deutlich angestiegen. Die Arbeitslosenquote ist mit 7,6% ident der Quote des Jahres 2019. Das Arbeitsmarktservice (AMS) St. Pölten hat den wirtschaftlichen Aufschwung nach den Einschränkungen mit organisatorischen Reformen genutzt, um die Schlagzahl in der Vermittlungsarbeit kräftig zu erhöhen. Der Ausblick auf das kommende Jahr: Die Arbeitslosenquote wird weiter sinken.

ST. PÖLTEN (pa). Mit den angekündigten Lockerungen der Einschränkungen hat das AMS St. Pölten die Daten für Dezember hochgerechnet und das Arbeitsmarktjahr für den Bezirk St. Pölten bilanziert. „Die starke Arbeitskräftenachfrage sorgt seit dem Frühjahr für eine nachhaltige Dynamik am Arbeitsmarkt, die unsere Beraterinnen und Berater intensiv genutzt haben. Bis Jahresende werden etwa 8.900 Jobsu- chende wieder im Erwerbsleben stehen. „Gegenüber dem Vorjahr wird die Arbeitslosenquote um 1,9%-Punkte auf voraussichtlich 7,6% zurückgehen. Sie liegt damit gleichauf dem Ergebnis von 2019 (7,6%), stellt der AMS St. Pölten-Chef Thomas Pop fest.

Eckpunkte der Arbeitsmarktbilanz 2021

Arbeitslosigkeit: 6.307 Personen (davon 2.917 Frauen) waren beim AMS St. Pölten arbeits- los gemeldet, um 21,4% weniger als im Jahresdurchschnitt 2020 und etwa ident (lediglich um -0,2%) als im Jahr 2019. Mit einem Minus von mehr als einem Drittel (-38,4%) fiel der Rückbau der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen am stärksten aus (auf jahresdurchschnittlich 479 jobsuchende Jugendliche). Gegenüber 2019 beträgt der Rückgang sogar -15,7%. Erfreu- lich zeigt sich auch der starke Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Personen 50+ von 2.832 des Jahres 2020 auf 2.434 im heurigen Jahr (-14,1%), aber um 41 Personen mehr als gegen- über dem Jahr 2019.

Beschäftigung: Die Zahl der unselbständig Beschäftigten (77.600) liegt 2021 mit einem Plus von 2,0% sowohl über dem Ergebnis von 2020 als auch mit +0,7% über jenem aus dem Vorkrisenjahr 2019. In absoluten Zahlen wird das Beschäftigungsplus rund 1.500 betragen.

Intensive Vermittlungsarbeit im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit

Die starke Arbeitskräftenachfrage und der Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit befeuerten die Vermittlungsarbeit des AMS St. Pölten. Das Motto lautete: Jede Kundin und jeder Kunde bekommt nach Möglichkeit ein passendes Angebot! „68.400 Vermittlungsvorschläge wurden ausgegeben, das sind um 19% mehr als 2020, jedoch um 6,8% weniger als 2019.

„Im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit zeigen sich bereits erste Erfolge. Die Situation erfordert aber rasches und klares Handeln“, weiß der AMS St. Pölten Geschäftsstellenleiter, Thomas Pop.

Jahresdurchschnittlich sind rund 1.750 Personen (davon 717 Frauen) im Bezirk St. Pölten bereits ein Jahr und länger ohne Job. Das sind um 17,6% mehr als im Jahr 2020, aber leider auch um 37,3% mehr als im Vorkrisenjahr 2019.

Seit März nimmt die Zahl der Personen, die bereits ein Jahr und länger auf Jobsuche ist, stetig ab. Vom Höchststand mit 2.041 bis voraussichtlich unter 1.750 Ende Dezember.

Die Wirtschaft boomt

Der rasche Rückgang der Arbeitslosigkeit ab April/Mai dieses Jahres bewirkt auch in unserem Be- zirk eine steigende Arbeitskräftenachfrage bei den Unternehmen.

11.752 wurden von den Unternehmen gemeldet, dies ist eine Steigerung von 56,7% gegenüber dem Jahr 2020 und in etwa gleich dem Ergebnis des Jahres 2019 (11.679).