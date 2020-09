Mit der Fortsetzung eines besonderen Image-Videos, das ab 03. September erneut in regionalen TV-Sendern und online zu sehen sein wird, machen die NÖ Freizeit- & Sportbetriebe auf Urlaub im eigenen Bundesland aufmerksam. Gleichzeitig wird der unbefugten Gewerbeausübung der Kampf angesagt. „Es zahlt sich aus, die Dienste eines Profis in Anspruch zu nehmen“, meint Fachgruppenobmann Gert Zaunbauer. Der Teufel bzw. der COVID 19-Virus schlafen nicht, heißt es. Gesetzt dem Fall, bei der unbeschwerten Sport- und Freizeitgestaltung passiert etwas? „Für Kunden, die nicht die Dienste eines Profis in Anspruch genommen haben, kann das noch mehr Probleme mit sich bringen. Nur bei unseren Freizeitbetrieben, die allesamt Mitglieder der Wirtschaftskammer Niederösterreich sind, ist der Kunde auf der gut ausgebildeten und rechtlich abgesicherten Seite“, weist Gert Zaunbauer auf einen sehr oft vernachlässigten Aspekt hin. Die Mitglieder sind dank der WK-Interessensvertretung up to date über die sich ständig ändernden Covid-Auflagen. Deshalb Zaunbauers Rat: „Buchen Sie gleich bei den Profis. Dann können Sie möglichst unbeschwert Ihr Sport- oder Freizeitvergnügen genießen.“

Wichtige Rolle bei der Freizeitgestaltung

Ob A wie Automatenbetriebe oder T wie Tanzschulen, die Interessen von mehr als 30 Berufsgruppen werden von der NÖ Fachgruppe der Freizeit- & Sportbetriebe vertreten. Fremdenführer, Fitnessbetriebe, Veranstalter, Solarien und noch viele mehr gehören dazu: „Wir sind schon eine sehr bunte Gruppe“, schmunzelt Obmann Gert Zaunbauer, selbst Inhaber einer Event- und PR-Agentur, und fügt stolz hinzu: „Unsere knapp 3.000 Mitgliedsbetriebe bereichern das touristische Angebot und spielen eine wichtige Rolle bei der Freizeitgestaltung von Herrn und Frau Niederösterreicher.“